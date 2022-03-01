Кадиров визнав втрати чеченців в Україні і назвав кількість загиблих

Кадиров визнав втрати чеченців в Україні/ Коммерсантъ

Президент Чечні Рамзан Кадиров визнав, що в Україні є перші жертви серед чеченців.

За його словами, на території України загинули двоє осіб, ще шестеро постраждали, пише російська "Новая газета".

Кадиров розповів про це у вівторок, 1 березня.

Нагадаємо, українська армія розгромила під Гостомелем біля Києва підрозділ так званих "кадирівців" – елітний чеченський спецназ Росгвардії на чолі з генералом Магомедом Тушаєвим.

Пізніше болгарський медіаексперт і медіаінвестор Христо Грозєв повідомив, що армія Рамзанова Кадирова, яка прибула в Україну на допомогу російським загарбникам, зазнала величезних втрат. Він зазначив, що щонайменше 70 осіб з особистої "армії" Кадирова згоріли живцем після єдиного удару Байрактара. Велика частина інших повернулася через кордон.

Також раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив: обстріли російськими військами мирних міст показують, що окупанти більше не мають сил воювати з озброєними українцями. Вороги поводяться як боягузи. Росія зазнає нищівних втрат і на воєнному, й на економічному фронті, наголосив міністр оборони України.

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