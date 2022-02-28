Під Києвом 70 "кадирівців" згоріли живцем, решта - втекла з України

Розгомлено колону "кадирівців" / скріншот

Болгарський медіаексперт і медіаінвестор Христо Грозєв повідомив, що армія Рамзанова Кадирова, яка прибула в Україну на допомогу російським загарбникам, зазнала величезних втрат.

Деякі з так званих "кадирівців" згоріли живцем після єдиного удару безпілотником Bayraktar.

"Я отримую повідомлення від чеченських джерел, що після величезних втрат особистої "армії" Кадирова 70 з них, як повідомляється, згоріли живцем після єдиного удару Байрактара. Велика частина інших повернулася через кордон", - йдеться в повідомленні.

Раніше Главред писав, що українська армія розгромила під Гостомелем біля Києва підрозділ так званих "кадирівців" - елітний чеченський спецназ Росгвардії на чолі з генералом Магомедом Тушаєвим.

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У Києві розвідники розбили диверсантів-кадирівців, які їздили в машині швидкої допомоги.

Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний показав, як працює безпілотник Bayraktar. Він опублікував відео, на кадрах якого видно, як БПЛА завдає удару по російських агресорах в Чорнобаївці Херсонської області.

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