Маріуполь без електрики, Волноваха майже знищена - голова ОДА

Маріуполь залишився без електрики / 0629.com.ua

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко заявляє, що Волноваха майже знищена.

"Неспокійна ніч з 28 лютого на 1 березня. Найважливіше - Маріуполь і Волноваха наші! Обидва міста знаходяться під тиском ворога, але тримаються", - написав він у Facebook.

Також, за його словами, в Маріуполі через ворожі обстріли перебиті лінії електропередач, місто залишилося без електрики.

"Волноваха майже знищена, звідти евакуйовано близько 30 осіб, ще сотня поїхала самостійно", - додав Кириленко.

читайте такожЗСУ знищили російський літак, який 4 рази обстріляв Маріуполь і СартануПриблизно о 5: 00 були обстріли в районі Новоселівки третьої, цивільне населення не постраждало.

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У Верхньоторецькому частково жителі відновили електропостачання своїми силами, без електропостачання залишаються Тоненьке, Північне, Водяне, Невельське та Новоселівка Друга.

У Красногорівці о 1: 50 було випущено 12 снарядів АГС.

"З 5-6 ранку почалися обстріли в напрямку Луганського, постраждалих цивільних немає. Ми пережили страшну зиму і починаємо нову українську весну. Слава ВСУ! Смерть окупантам", - підсумував він.

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