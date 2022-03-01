Українські захисники на Житомирщині захопили в полон вагнерівця

ПВК Вагнер в Україні / Inforos

В Овручі на Житомирщині українські захисники захопили в полон найманця російської ПВК Вагнера.

Відповідне відео з полоненим опублікував у вівторок, 1 березня, радник глави МВС Антон Геращенко.

Найманець зізнався, що раніше воював в інтересах РФ в Сирії за режим Башара Асада.

"Там він отримував $ 60 на день за вбивство жінок і дітей! За українських жінок і дітей Путін платить йому всього 2% від окладу! Але в Україні він раптово прозрів і вважає Путіна ху**ом!",- розповів Геращенко.

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Нагадаємо, президент Чечні Рамзан Кадиров визнав, що в Україні є перші жертви серед чеченців. За його словами, на території України загинули дві людини.

Також раніше українська армія розгромила під Гостомелем під Києвом підрозділ так званих "кадирівців" - елітний чеченський спецназ Росгвардії на чолі з генералом Магомедом Тушаєвим.

Пізніше Болгарський медіаексперт і медіаінвестор Христо Грозєв повідомив, що армія Рамзанова Кадирова, яка прибула в Україну на допомогу російським загарбникам, зазнала величезних втрат. Він зазначив, що щонайменше 70 людей з особистої "армії" Кадирова згоріли живцем після єдиного удару Байрактара. Більша частина повернулася через кордон.

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