Українські захисники на Житомирщині захопили в полон вагнерівця

Найманець раніше вбивав дітей і жінок в Сирії.
В Овручі на Житомирщині українські захисники захопили в полон найманця російської ПВК Вагнера.
Відповідне відео з полоненим опублікував у вівторок, 1 березня, радник глави МВС Антон Геращенко.
Найманець зізнався, що раніше воював в інтересах РФ в Сирії за режим Башара Асада.
"Там він отримував $ 60 на день за вбивство жінок і дітей! За українських жінок і дітей Путін платить йому всього 2% від окладу! Але в Україні він раптово прозрів і вважає Путіна ху**ом!",- розповів Геращенко.
Нагадаємо, президент Чечні Рамзан Кадиров визнав, що в Україні є перші жертви серед чеченців. За його словами, на території України загинули дві людини.
Також раніше українська армія розгромила під Гостомелем під Києвом підрозділ так званих "кадирівців" - елітний чеченський спецназ Росгвардії на чолі з генералом Магомедом Тушаєвим.
Пізніше Болгарський медіаексперт і медіаінвестор Христо Грозєв повідомив, що армія Рамзанова Кадирова, яка прибула в Україну на допомогу російським загарбникам, зазнала величезних втрат. Він зазначив, що щонайменше 70 людей з особистої "армії" Кадирова згоріли живцем після єдиного удару Байрактара. Більша частина повернулася через кордон.
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