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"Сміливий і рішучий крок до капітуляції": Путіна рознесли в РФ за "перемир'я" - ISW

7 січня 2023, 09:31
Військові пропагандисти країни-агресора Росії та інші діячі відкрито піддали критиці Володимира Путіна за заяву про нібито "перемир'я" на Різдво.
Путін, війська РФ
Військові "блогери" РФ використали риторику про "перемир'я", щоб повторно розкритикувати Кремль - ISW / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Мілітаристська "блогосфера" країни-окупанта Росії розкритикувала свого диктатора Володимира Путіна за оголошення так званого "перемир'я". Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін і зовсім вважає таке "рішення" кроком до капітуляції російських окупантів на війні проти України.

У зведенні Інституту вивчення війни розповіли про те, що військові пропагандисти РФ, які виступають за окупацію України, піддали критиці Путіна, який оголосив нібито "перемир'я" на Різдво.

Наприклад, російський окупант, колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін сказав, що Путін зробив "сміливий і рішучий крок до поразки і капітуляції" російських окупаційних військ.

Крім того, інші відомі мілітаристські "блогери", як зазначено в звіті Інституту, використовували риторику Кремля про, мовляв, "перемир'я" для того, щоб ще раз піддати критиці Москву за ведення війни.

"Оголошення про "припинення вогню", ймовірно, продовжуватиме служити причиною невралгії для голосів в інформаційному просторі Росії, які раніше мали взаємопідміцнюючі відносини з Путіним", - підкреслили в ISW.

Заява Путіна про "перемир'я"

Директор РФ Володимир Путін 5 січня вимагав від глави Міноборони окупантів Сергія Шойгу впровадити режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня "по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

Президент Володимир Зеленський сказав, що окупант Росія має намір використовувати Різдво як прикриття, щоб хоча б ненадовго зупинити просування ЗСУ на Донбасі і підійти ближче до позицій українських військ.

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін сказав, що окупанти РФ не виконуватимуть вимогу Путіна про "припинення вогню" на війні проти України.

Окупаційні війська Росії очікувано порушили так зване "перемир'я", яке оголосив Путін.

Дивіться відео ТСН - окупанти РФ порушили фейкове "перемир'я Путіна"

Інші новини:

Володимир Путін війна Росії та України
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