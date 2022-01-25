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Двійники Путіна: пластичний хірург пояснив, як відрізнити справжнього президента РФ від "копії"

25 січня 2022, 11:31

Двійники у Володимира Путіна безсумнівно є. Цих людей імовірно відправляють на якісь зустрічі в регіони, вважає Дмитро Слоссер.

Володимир Путін
Володимир Путін виглядає молодо, ним займаються косметологи і пластичні хірурги / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін, найімовірніше, має двійників, а справжньому господареві Кремля роблять пластичні операції, щоби він був схожий на них. Таку думку озвучив під час чату на Главреді пластичний хірург, Заслужений лікар України Дмитро Слоссер.

За його словами, зовні Путін виглядає досить молодо. Ним активно займаються косметологи і пластичні хірурги.

"Найчастіше ми бачимо саме трансформованого президента РФ. Крім того, звучали заяви про те, що вже винайдено генетичні засоби для збільшення тривалості життя. Вже можна втручатися в геном людини, трансформувати його. Тому зовні Путін виглядає досить молодо. Але всі ці методи хоч і інноваційні, але вони недостатньо досліджені, і у багатьох людей їх використання призводило до онкології", - зазначив Слоссер.

На думку хірурга, двійники у Путіна безсумнівно є. Він вважає, що цих людей відправляють на якісь зустрічі в регіони.

"Найчастіше можна помітити різницю в якихось нюансах зовнішності, тому простіше справжнього Путіна підігнати під стандарти двійника. І це може бути однією з причин пластичних операцій, тобто вони робляться не лише з метою омолодження, але і для того, щоби зробити Путіна більш схожим на двійників", - сказав Слоссер.

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Як відрізнити справжнього Путіна від двійника

За словами пластичного хірурга, зараз складно сказати, як впізнати справжнього Путіна.

"Зазначу лише одне: дуже складно змінити форму вушної раковини. Ніс, очі та все інше набагато простіше переробити, ніж вуха", - сказав Слоссер.

Як повідомляв Главред, ще в 2015 році в Мережу виклали "класифікацію двійників" президента РФ Володимира Путіна. Був там і "Путін для телевізора", і "Путін для переговорів", і "Путін для поїздок країною".

Двійники Путіна
Двійники Путіна / Фото Twitter Andrew Shapovalov

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