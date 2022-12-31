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Путін в компанії псевдосолдат видав маячню під виглядом новорічного привітання

31 грудня 2022, 16:03
Природно, що кривавий диктатор Володимир Путін висловив подяку своїм солдатам, які вбивають мирних українців.
Путін, Кремль
Путін в компанії лжесолдат видав маячню під виглядом новорічного привітання / https://ua.depositphotos.com/

Якраз у той час, коли російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні, диктатора Росії Володимир Путін вітав жителів країни-агресора з Новим роком. Про це навперебій трубили повідомляють кремлівські пропагандистські ЗМІ.

Цього разу господар Кремля записав не як зазвичай (тобто на тлі зловісно освітленого Московського Кремля), а в оточенні солдатів російської окупаційної армії.

Природно, що кривавий диктатор висловив подяку своїм солдатам, які вбивають мирних українців. Далі Заматеревший у брехні Путін видав чергову порцію пропагандистського марення. Коротко, його спіч можна розкласти на кілька тез:

1) "минулий рік був роком поворотних подій, що закладають базу прийдешнього і Росії";

2) "правда на боці Росії, яка захищає своїх людей на своїх історичних територіях";

3) "західні еліти роками запевняли в своїх мирних намірах, в тому числі в Донбасі, насправді підтримували неонацистів";

4) "Росія впорається з усіма труднощами, збереже країну великою і незалежною".

Через деякий час користувачі Мережі з'ясували, що Путін записував своє відеозвернення, за звичаєм, з "рядженими" солдатами - під личиною яких ховалися співробітники спецслужб. Зокрема, одну жінку вже як мінімум три рази бачили в компанії диктатора - в різних ситуаціях і в різних образах.

Путін, ряджені
Путін, ряджені
Путін, ряджені

Двійники Путіна

Британське Бульварне видання-таблоїд Daily Star з посиланням на свої джерела в розвідувальному управлінні MI6 писало, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, помер, а верхівка Кремля замовчує цю інформацію від суспільства, активно використовуючи для публічних виступів його двійників.

Пластичний хірург, Заслужений лікар України Дмитро Слоссер говорив, що президент Росії Володимир Путін швидше за все має двійників, а справжньому господареві Кремля роблять пластичні операції, щоб він був схожий на них.

За словами пластичного хірурга, зараз складно сказати, як дізнатися справжнього Путіна.

"Зазначу лише одне: дуже складно змінити форму вушної раковини. Ніс, очі і все інше набагато простіше переробити, ніж вуха", - сказав Слоссер.

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