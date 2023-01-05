"Ніякого перемир'я не буде": Пушилін відкрито відмовився виконувати "наказ" Путіна

Ватажок терористів "ДНР" цинічно заявив, що він "не вважає українську владу православною", тому окупанти продовжать обстріли.

Пушилін відмовився виконувати наказ Путіна про припинення вогню / Колаж фото сайт Кремля, УНІАН

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін вирішив не виконувати "наказ" "директора РФ" Володимира Путіна про "припинення вогню" на війні в Україні. Про це він прямо написав на своєму Telegram-каналі.

Він цинічно заявив, що окупанти продовжуватимуть вбивати українців навіть на Різдво, адже Пушилін "не вважає українську владу православною".

Ватажок "ДНР" голосно заявив, що "ні про яке перемир'я і мови бути не може". Тим самим він підтвердив, що так зване "рішення" Путіна є звичайним ходом для відводу очей, яке нічого не має спільного з реальністю.

"Рішення стосується припинення ініціативного вогню або наступальних дій з нашого боку. Але це не означає, що ми не будемо відповідати на провокації противника! Або дамо хоч якийсь шанс ворогові в ці святкові години поліпшити свої позиції на лінії зіткнення", - написав Пушилін.

Пушилін відмовився виконувати наказ Путіна про припинення вогню / скріншот

"Різдвяне перемир'я"

5 січня президент країни-агресора Володимир Путін зажадав від Міністра оборони РФ Сергія Шойгу ввести режим припинення вогню. Як повідомляється на сайті Кремля, Путін доручив ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню "по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

В цей же день російські загарбники вбили в місті Берислав Херсонської області цілу родину - вони під час атаки з повітря потрапили до їхнього будинку. Загинули батьки та їх 12-річний син.

Нагадаємо, патріарх Кирило, який раніше закликав вбивати українців, закликав встановити "різдвяне перемир'я" з 6 по 7 січня. Відповідну заяву було опубліковано на офіційному сайті Московського патріархату.

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