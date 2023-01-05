"Все, пішла спека": росіяни в жаху "зацькували" Путіна за указ запровадити "режим припинення вогню"

Деякі росіяни вже впевнені, що їхній президент програє війну Україні.

Путін / Міноборони РФ , kremlin.ru

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що віддав указ міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту з 6 по 7 січня.

Росіяни вже встигли бурхливо відреагувати на цей указ.

Так, жителі РФ вважають, що потрібно продовжувати воювати. Більшість шанувальників Путіна обурилися нововведенням кремлівського диктатора.

Вони повністю розкритикували Путіна і почали сіяти паніку.

"Це ганьба. Путін просто муд*о", "Сподіваюся, що це жарт", "Він реально знущається?", "Путін ворог армії", " Ой, деб*.".

Деякі росіяни вже впевнені, що їхній президент програє війну.

"Боже, вони роблять все, щоб програти цю війну", "Все, пішла спека", "Або ми воюємо, або нас знищать".

Що відомо про "перемир'я"

Президент Росії Володимир Путін доручив Міністру оборони Сергію Шойгу ввести режим припинення вогню по всій лінії фронту.

Як повідомляють у Кремлі, діяти нібито "припинення вогню" має з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Патріарх Кирил також закликав до "різдвяного перемир'я". На це вже відреагували в Офісі президента.

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