Байден дивно відреагував на заяву Путіна про "припинення вогню"

За словами президента США, таким чином диктатор Володимир Путін може намагатися знайти кисень.

Путін, Байден / ua.depositphotos.com, УНІАН

Президент США Джо Байден дуже сухо відреагував на заяву президента Росії про "припинення вогню" на Різдво.

Як повідомляє CNN, Байден скептично ставиться до рішення Росії запровадити "різдвяне перемир'я".

Таким чином диктатор Володимир Путін може намагатися знайти кисень.

"Я неохоче реагую на все, що говорить Путін. Мені здалося це цікавим. Він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25-го та на Новий рік. Тобто, я думаю, він намагається знайти кисень", - підкреслив президент США.

Що відомо про різдвяне "перемир'я"

Президент Росії Володимир Путін доручив Міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії фронту.

Як повідомляють у Кремлі, діяти нібито "припинення вогню" має з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Патріарх Кирил також закликав до "різдвяного перемир'я". На це вже відреагували в Офісі президента.

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