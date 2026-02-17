Рус
Німеччина більше не може постачати ракети ППО для України: в чому причина

Анна Ярославська
17 лютого 2026, 08:40
Берлін вичерпав власні запаси ППО. Йоганн Вадефуль закликала Європу посилити допомогу Україні.
Головні тези:

  • Берлін більше не може передавати Україні ракети безпосередньо зі складів
  • Вся нова продукція одразу відправляється до Києва
  • Вадефуль закликав інші європейські країни збільшити внесок у посилення української ППО

Берлін фактично вичерпав власні запаси ракет для систем протиповітряної оборони і більше не може передавати їх Україні безпосередньо зі своїх складів. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

За його словами, все, що зараз виходить з виробничих цехів, одразу надходить в Україну. Це відбувається в рамках механізму, який в основному фінансують європейці, насамперед Німеччина, передає Clash Report.

Відповідаючи на запитання про причини дефіциту засобів ППО в Україні, Вадефуль сказав: "Частково тому, що у нас їх [ракет] більше немає. Ті зенітні ракети, які ще залишилися, зокрема для систем Patriot, вироблені в Америці".

Німеччина більше не може постачати ракети ППО для України: в чому причина
​Patriot / Інфографіка: Главред ​

Глава МЗС Німеччини підкреслив, що Берлін у цій ситуації не винен, оскільки країна віддала все, що мала, і продовжує фінансувати левову частку допомоги, яку отримує Київ.

"Ми надали все, що у нас було", – сказав Вадефуль.

Водночас він закликав інші європейські країни робити більший внесок у посилення української ППО.

"Інші європейці могли б зробити більший внесок. У тій чи іншій європейській країні є інші системи ППО. Справа не в Німеччині. Ми надали все, що у нас було. Ми фінансуємо левову частку того, що отримує Україна, і на те є вагомі причини", - підкреслив Вадефуль.

Він нагадав про заклики міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса до партнерів переглянути свої запаси і активізувати їхнэ використання, зазначивши, що Німеччина вже неодноразово робила подібні кроки.

Про особу: Йоганн Вадефуль

Йоганн Давид Вадефуль (Johann David Wadephul) — німецький політичний та державний діяч, депутат Бундестагу від партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

6 травня 2025 року отримав портфель міністра закордонних справ при формуванні уряду Фрідріха Мерца, пише Вікіпедія.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вадефуль послідовно виступав за рішучу підтримку України. Він закликав уряд Німеччини надати Україні всі необхідні засоби для ефективної оборони. У 2022 році Вадефуль наполягав на постачанні українській армії німецьких танків, а вже в 2023 році — на передачі бойових літаків. Крім того, він підтримував надання Україні дозволу на використання німецького озброєння для ударів по цілях на території Росії. Вадефуль також виступав за фундаментальний перегляд політики Німеччини щодо Росії.

Проблеми з ППО в Україні - що відомо

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що ще до ранку 16 січня кілька систем ППО залишалися без боєприпасів. Але черговий пакет ракет для протиповітряної оборони надійшов вчасно.

Наприкінці січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін наразі не має можливості передавати Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Під час зустрічі з журналістами 30 січня Зеленський заявив, що брак фінансування призвів до дефіциту ракет ППО в Україні.

"США не дають нам ракети безкоштовно. По-різному можемо до цього ставитися. Це оплачується Європою, і транш по PURL (для закупівлі зброї в США — ред.) не був оплачений. Ракети не прийшли. Я просто констатую, що відбувається", — говорив він.

3 лютого Зеленський повідомив, що Україні необхідна допомога в протистоянні російським атакам, зокрема системи ППО Patriot. Він підкреслив важливість активної співпраці з партнерами для отримання більшої підтримки. Зокрема, президент заявив про домовленості з генсеком НАТО Марком Рютте.

"Ми домовилися, що Рютте буде нам допомагати, щоб лідери знали, що відбувається. Це зокрема стосується ракет для ППО, для Patriot. Потрібні нові внески в програму PURL. Ми домовилися з Марком, які країни повинні відреагувати і можуть допомогти нам швидше", — сказав Зеленський.

Інші новини:

Що таке PURL

Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна програма США і НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У рамках цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Партнери фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам. Гроші перераховуються на спеціальний рахунок НАТО, після чого Сполучені Штати здійснюють прямі поставки зброї.

новини Німеччини ПВО війна Росії та України ЗРК Patriot
