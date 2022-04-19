"Один літак вартий найжорсткіших санкцій": журналіст пояснив, чому санкційна політика Заходу – марна

Найважливіше зараз відбувається на полі бою, каже Ігор Яковенко/ Reuters

Накладені іншими державами санкції не можуть погіршити становище Росії і рівень життя росіян дуже швидко. Вони важливі, але мають відтерміновану дію. Зараз усе найважливіше відбувається на полі бою. Про це сказав російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко в інтерв’ю Обозревателю.

"Потрібно усвідомлювати, що єдине, що зараз має значення, – це те, що відбувається на полі бою… Так, санкції є дуже важливими, вони впливають на економіку. Індивідуальні санкції – блокування літаків тощо – все це спричиняє руйнівний вплив, але ефект його дуже віддалений. А битва відбувається зараз", – наголосив журналіст.

Він зазначив, що Захід зараз насамперед повинен надавати Україні зброю – це є пріоритетом, адже "один хороший бойовий літак вартий найжорсткіших санкцій".

Як санкції впливають на Путіна

Санкції не мають особливого впливу на російського диктатора Володимира Путіна, його позицію та поведінку, вважає журналіст. Відповідно, накладені Заходом обмеження також не впливають на рішення російського президента.

Що стосується олігархів з близького оточення Путіна – то їхнє життя уже не буде таким, яким було раніше, каже Яковенко

"Власне, як життя всіх росіян. Просто їм доводиться падати з більшої висоти, тому вони відчувають це сильніше", – зазначив він.

Санкції проти дочок Путіна – це відплата

Також журналіст пояснив, чи впливають на російського президента санкції, які Захід наклав на його дочок. На думку Яковенко, Путіна це зовсім не зачіпає і ніяким чином не вплине на прийняття ним рішень.

"Це не має жодного значення з погляду на ситуацію. Це має значення з погляду справедливості. Потрібно, щоб цим людям жилося гірше, ніж до війни. Але це не вплив на ситуацію, це відплата", – підсумував журналіст.

Раніше Яковенко розповів, що російський диктатор Путін упродовж багатьох років проводив зачистку свого оточення. Він "прорідив" ряди верхівки влади, у тому числі і військового командування. Адже не хотів, щоб в його оточенні лишився хтось, хто може наважитися змістити його з поста.

Нагадаємо, раніше економіст Андрій Ілларіонов заявив, що Росія вже піддалася цілій низці санкцій, і вони будуть розширюватися і посилюватися. За його словами, РФ при путінському режимі стає ізгоєм світової спільноти. Її статус наближається до статусу Ірану і Північної Кореї, і цей процес триватиме.

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