На Луганщині рашисти вбили французького журналіста, який їхав знімати матеріал про евакуацію

У Луганській області внаслідок обстрілу загинув французький журналіст / Сергій Гайдай

У Луганській області російські окупанти зірвали евакуацію та розстріляли автомобіль, який їхав забирати людей. Внаслідок обстрілу загинув французький журналіст. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

З області планувалося евакуювати 10 людей. Тепер евакуація офіційно зупинена.

"Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска", - написав Сергій Гайдай.

Загиблим журналістом виявився кореспондент телеканалу BFMTV Фредерік Леклерк.

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Нагадаємо, російські окупанти розстрілюють усі автомобілі, які намагають покинути Сєвєродонецьк. Рашисти не покидають спроб повністю захопити місто. Окупанти безжалісно відкривають вогонь по цивільних автівках та навіть тих, які позначені червоними хрестами.

Як повідомляв Главред, вранці 30 травня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіяни увійшли на північно-східні та південно-східні околиці Сєвєродонецька, вбито двох городян, ще п'ятьох людей поранено.

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що захоплення Сєвєродонецька дозволить Росії заявити про окупацію всієї Луганської області. Однак, варто зазначити, що взяття міста під контроль не принесе РФ істотної військової або економічної вигоди, вони лише щодня втрачають там свій особовий склад і техніку.

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