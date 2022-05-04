Під обстрілами окупантів загинув відомий український журналіст

Олександр Махов / Facebook / Oleksandr Makhov

4 травня військовослужбовець Збройних сил України та журналіст Олександр Махов загинув під обстрілом. Він працював військовим кореспондентом телеканалу "Дом".

Про загибель Махова повідомили телеканал Україна 24 і головний редактор каналу іномовлення UATV Олексій Мацука.

Саме для цих телеканалів військкор протягом багатьох років висвітлював події на передовій.

"Він наш герой, "військкор Махов", як він сам себе називав при перших зустрічах, а ми до 24 лютого 2022 року всією редакцією намагалися відрадити його від занять саме військовою журналістикою і переключитися на документальну публіцистику. Але суть характеру Саші проявилася в перші ж дні війни - він, як завжди, чітко, зібрано і по-армійськи витримано сповістив редакцію, що йде на фронт", – розповів Мацука.

Після початку повномасштабної агресії Росії Махов пішов на фронт.

"Буду битися і вбивати – скільки буду мати сил", – написав він тоді в Facebook.

Під час роботи Махов був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя.

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