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Під Харковом поранено начальника Генштабу Збройних сил Росії Герасимова - журналіст

1 травня 2022, 15:17

Детальна інформація про поранення Герасимова уточнюється.

Валерій Герасимов
Герасимов особисто приїхав під Харків керувати російським наступом на Слов'янськ - Геращенко / Міноборони РФ

У Харківській області у районі Ізюма в результаті вибуху в районі штабу 2 армії отримав поранення начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Російський високопосадовець-окупант раніше прибув до району бойових дій, щоб особисто командувати наступом на Слов'янськ Донецької області.

Як повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook військовий кореспондент Олександр Шульман, начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов отримав поранення.

"НГШ ЗС РФ генерал армії Валерій Герасимов-300-й", - пише журналіст.

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Радник глави МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі розповів, що годину тому у Ізюмі стався вибух в районі штабу 2 армії РФ.читайте також"Навіть "ХНР" незручно оголошувати 9 травня": Арестович заявив, що армія РФ вже не здатна наступати

За його словами, вибух стався саме там, де знаходиться пункт начальника Генштабу армії РФ Валерія Герасимова.

"Годину тому щось дуже сильно "бахнуло" у Ізюмі в районі штабу 2 Армії окупантів. У тому самому місці де знаходиться ставка Начальника Генерального штабу рф Герасимова, який особисто приїхав керувати наступом на Слов'янськ", - підкреслив Геращенко.

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Пише про це і Telegram-канал Вертикаль.

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Наступ Росії у районі Ізюма

Раніше Defense Express з посиланням на власні джерела повідомляв, що начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов приїхав до пункту управління військами РФ поблизу Ізюму у Харківській області, щоб особисто керувати наступом. Такий поворот може свідчити про кризу в російській армії.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович 30 квітня зробив заяву про те, що на Ізюмському напрямку наступ "дуже сильно" сповільнилося. Близько чотирьох діб нові війська РФ не заходять на території України з Росії. За його словами, назад відправляється "величезна кількість" підбитої російської техніки, поранено і вбито. Убитих дуже багато.

За його словами,у Ізюмі було завдано удару по російському штабу ВДВ. Противник зазнав втрат.

"Тому що тільки за три останні доби, наразі вже є підтверджені результати ударів, удар по Первомайському, Харківська область, два удари по Ізюму — штаб ВДВ, штаб другої загальновійськової армії. Навіть за нижньою межою - 100 трупів в одному місці, 200 в іншому і не менше 100 в третьому. У верхній межі називають і по 200-300. Треба розуміти, що це старші офіцери серед них", - підкреслив Олексій Арестович.

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