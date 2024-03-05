Знищення "Сергія Котова": у ГУР назвали кількість ліквідованих росіян

Знищення корабля "Сергій Котов" / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Унаслідок знищення українськими силами патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" знищено 7 членів екіпажу і ще 6 поранено, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Унаслідок ураження дронами російський корабель затонув, унаслідок чого знищено 7 осіб, 6 було поранено і ще 52 члени екіпажу евакуйовано, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Уточнюється, що місія ГУР відбулася у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Унаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" зазнав ушкоджень корми, правого і лівого бортів.

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Також підкреслюється, що вогневе ураження "Котова" відбулося в територіальних водах України, недалеко від Керченської протоки, вартість потопленого корабля становить близько $65 млн.

Що відомо про патрульний корабель "Сергій Котов" Патрульні кораблі проєкту 22160 класу "Василь Биков" — серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони розроблені в "Північному ПКБ" та побудовані на АТ "Зеленодольський завод імені А. А. М. Горького" для поповнення корабельного складу Військово-морського флоту Росії. Перший корабель серії "Василь Биков" було закладено 26 лютого 2014 року. 20 грудня 2018 року головний патрульний корабель проєкту 22160 "Василь Биков" увійшов до складу Чорноморського флоту. Другий корабель серії "Дмитро Рогачов" увійшов до складу флоту 11 червня 2019 року, після завершення державних випробувань. Третій корабель серії "Павло Державін" увійшов до складу флоту 27 листопада 2020 року, після завершення державних випробувань. Четвертий корвет серії "Сергій Котов" 29.10.2021 вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021, але пізніше терміни його здачі були перенесені, повідомляє Вікіпедія. Тактико-технічні характеристики кораблів типу "Василь Биков"

Швидкість: 30 вузлів

Дальність плавання: 6 тисяч миль на 16 вузлах

Автономність: 60 діб.

Екіпаж: до 80 осіб

Знищення корабля "Сергій Котов"

Раніше повідомлялося, що корабель "Сергій Котов" із вертольотом на борту знищили 5 морських дронів. Українська розвідка оприлюднила перехоплення розмови окупантів із подробицями знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов".

Нагадаємо, 5 березня в Криму було чути вибухи. Російські пропагандисти повідомили про атаки на об'єкти РФ у Керчі та Феодосії, а також про удар по кораблю Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".

У прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України офіційно підтвердили знищення корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".

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