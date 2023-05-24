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Лукашенко злякався "бєлгородського сценарію" для РБ і чкурнув до Путіна - Ступак

Аліна Дембіцька
24 травня 2023, 23:15
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Ступак вважає, що самопроголошений президент боїться повторення "бєлгородського сценарію" на своїй території.
Лукашенко злякався 'бєлгородського сценарію' для РБ і чкурнув до Путіна - Ступак
Лукашенко з переляку чкурнув до Путіна / колаж Главред: фото: сайт Кремля, скріншот: Youtube

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув із візитом до країни-агресорки Росії, де мав зустріч із диктатором Володимиром Путіним. Є дві причини, чому Лукашенко поїхав до Путіна. Про це розповів військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в інтерв’ю ТСН.ua.

Як зазначив експерт, головний мотив візиту білоруського диктатора до РФ – це гроші. Саме тому він знову поїхав до глави Кремля з простягнутою рукою.

Друга причина візиту – події в Бєлгородській області. Ступак вважає, що самопроголошений президент боїться повторення "бєлгородського сценарію" на своїй території.

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"Лукашенко жодного разу не висловився, хоча постійно висловлюється на будь-яку тему, про Бєлгородщину, про ту ситуацію, про РДК. Взагалі нічого. Крім того, вони будують блокпости в Гомелі, укріплюються зі своєї сторони. Я думаю, що він поїхав попросити якісь гарантії, що Росія підтримає Білорусь у випадку, якщо така сама історія відбудеться з Білоруссю", - розповів Ступак.

За його словами, може статися так, що полк білоруський полк Калиновського, який наразі воює на боці України, спробує повернутися додому. У зв'язку з цим Лукашенко хоче отримати гарантії безпеки від РФ.

Полк імені Кастуся Калиновського

Полк імені Кастуся Калиновського – білоруський полк Збройних сил України, сформований у березні 2022 року як батальйон для захисту України, а саме – міста Києва від російського вторгнення в Україну 2022 року під час російсько-української війни. Був сформований з членів тактичної групи "Білорусь", учасників "Білого легіону" та "Молодого фронту", а також інших білорусів, які раніше не входили до цих формувань. До складу формування також входить група добровольців білоруського "Чорного кота". 21 травня того ж року батальйон було реорганізовано в полк, до складу якого увійшли батальйони "Литвин" і "Во́лат".

Названо на честь Кастуся Калиновського – одного з лідерів Січневого повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти Російської імперії у 1863 році, національного героя Білорусі, пише Вікіпедія.

"Лукашенко, мабуть, хоче заручитися підтримкою. Або отримати якісь письмові гарантії, або попросити техніку і людей, щоб вони стали на кордоні. Але головна мета — гроші, яких у Білорусі немає. Єдине джерело грошей – РФ", - зазначив експерт.

Хто такий Іван Ступак

Іван Ступак – асоційований експерт програми реформування правоохоронної та судової систем, засновник та керівник ТОВ "Агентство безпеки 1901" (м. Київ), консультант комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони, пише Український інститут майбутнього.

Ситуація у Бєлгородській області

22 травня вранці у Мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці легіон "Свобода Росії" і російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Білгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також відомо, що на Білгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

Як зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, легіон "Свобода Росії" і РДК на Білгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Вранці 23 травня добровольці легіону "Свобода Росії" заявили, що операція зі звільнення Бєлгородської області країни-агресорки Росії продовжується. Бійці просуваються вперед, зустрівши світанок на території, яку вони вже зайняли.

24 травня міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу вирішив прокоментувати прорив РДК та легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородської області. Він видав, що у ході операції нібито було ліквідовано 70 солдатів ЗСУ.

Водночас командир РДК Денис Нікітін з позивним White Rex заявив, що добровольчі формування, які зайшли цього тижня до Бєлгородської області країни-агресорки Росії, не зазнали втрат у ході бойових зіткнень.

"Слава богу, у російського добровольчого корпусу є лише втрати у поранених, легких поранених. У нас два 300-ті. По техніці у нас тільки придбання ", - розповів White Rex.

Дивіться відео, як командир РДК розповів про похід на Бєлгород:

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