УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Я вмирати не збираюся": Лукашенко вперше розповів про своє здоров'я

Аліна Дембіцька
23 травня 2023, 22:05 оновлено 23 травня, 22:05
17
Білоруський диктатор заявив, що останнім часом він буцімто мав дуже щільний графік, і з цієї причини часу проходити лікування у нього, мовляв, не було.
Александр Лукашенко
Лукашенко вперше розповів про своє здоров'я / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше розповів про своє здоров'я. Білоруський диктатор повідомив, що у нього був аденовірус, і сказав, що, мовляв, не збирається вмирати.

"Якщо хтось думає, що я вмирати зібрався, заспокойтесь. Заспокойтесь. Це не більше ніж пусті міркування в месенджерах і Telegram-каналах. Аденовірус чи що там було? Аденовірус", - цитує Лукашенко БелТА.

Білоруський диктатор розповів, що останнім часом він буцімто мав дуже щільний графік, і з цієї причини часу проходити лікування у нього, мовляв, не було.

відео дня

"Чи то суботники, чи то в Гродно, потім Гомель, усе це накопичилося. Тому вмирати я не збираюся, хлопці. Ви ще мучитися зі мною будете дуже довго", - сказав Лукашенко.

Дивіться у нашому телеграм-каналі промову Лукашенка:

'Я вмирати не збираюся': Лукашенко вперше розповів про своє здоров'я
Лукашенко вперше розповів про своє здоров'я / скріншот

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресор РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Замість цього самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляло, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою і кардіологічні захворювання.

В Держдумі країни-агресори Росії підтвердили хворобу Лукашенка, однак намагаються переконати, нібито "нічого смертельного в цьому немає". Заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін зазначив, нібито "це не ковід", а Лукашенко "просто потрібен відпочинок".

15 травня білоруські пропагандисти показали свого диктатора Олександра Лукашенка вперше з 9 травня. У Мережі опублікували перші кадри з Лукашенком. Моніторинговий проект Belarusian Hajun, проаналізувавши фото, звернув увагу, що його рука знову забинтована.

Дивіться відео про те, як Росія може відібрати владу у Лукашенка на тлі хвороби:

Вас може зацікавити:

Олександр Лукашенко новини Білорусі
Реклама

Головне за день

"Це скоро розпочнеться, у нас вже є мінімум зброї": Буданов анонсував контрнаступ ЗСУ

"Це скоро розпочнеться, у нас вже є мінімум зброї": Буданов анонсував контрнаступ ЗСУ

20:59 Україна
Різко прийде похолодання: до кінця травня погода в Україні моментально зміниться - синоптик

Різко прийде похолодання: до кінця травня погода в Україні моментально зміниться - синоптик

20:04 Синоптик
Ніякого мирного договору між Україною і Росією не буде - Подоляк

Ніякого мирного договору між Україною і Росією не буде - Подоляк

19:26 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:05

"Я вмирати не збираюся": Лукашенко вперше розповів про своє здоров'я

22:00

"Був безмежно добрий": під Бахмутом загинув письменник Ігор Мисяк

21:31

Сергій Жадан і Христина Соловій підігріли чутки про свій роман

20:59

"Це скоро розпочнеться, у нас вже є мінімум зброї": Буданов анонсував контрнаступ ЗСУВідео

20:47

"ДТП під наркотиком": оголосили підозру депутатці Ар'євій, яка збила жінку на "зебрі"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:45

Сергій Стерненко. Росія втрачає БілгородщинуВідеоблоги

20:38

"Два діда": Путін зганьбився на весь світ стоячи над картою 400-річної давності, де шукає УкраїнуВідео

20:09

Потап показав фото з таємного весілля з Настею Каменських - співачка проігнорувала

20:04

Різко прийде похолодання: до кінця травня погода в Україні моментально зміниться - синоптикВідео

Реклама
20:01

Що таке "дармовис": Авраменко розповів про колоритне слово, яке Україна ледь не втратилаВідео

19:56

"Росія намагається зупинити "війну проти свого народу": Путін видав абсурдну заявуВідео

19:26

Ніякого мирного договору між Україною і Росією не буде - ПодолякВідео

19:20

А "хороші росіяни" все чекають, коли почнеться український наступПогляд

19:19

Скандальна блогерка Саша Бо оголосила про третю вагітністьВідео

19:07

"Чим вони можуть похвалитися?": Данілов розніс Росію за бої в БахмутіВідео

18:57

"Можуть піти на Москву": Світан розповів про наслідки прориву під БєлгородомВідео

18:04

"Буде народний траур": прогноз для України і фатальне місто, де чекати серйозної бідиВідео

17:50

Зник депутат Київради від СН Трубіцин, якого НАБУ взяло на мільйонному хабарі - журналіст

17:42

"Готові домовитись": Франція хоче стати гарантом безпеки для УкраїниВідео

17:42

Українська армія наближається до тактичного оточення Бахмута - ЧереватийВідео

Реклама
17:40

Чи можна їсти шкварки: багато хто здивується, дізнавшись несподівану відповідь

17:20

У Росії школяр на "Останньому дзвонику" накинувся з ножем на однокласницю

16:53

"Бувають жахливі сварки": інсайдер розповів про "неідеальний шлюб" принца Вільяма і Кейт Міддлтон

16:49

Всього один копійчаний засіб прибере весь наліт на унітазі: бомбічний трюк, який вас здивує

16:46

Війна закінчиться вступом України до Євросоюзу - ШольцВідео

16:42

Як перевірити сир запальничкою: незвичайний спосіб відрізнити неякісний продукт

16:37

Орбан заявив, що "бідні українці" не виграють війну: МЗС поставило його на місцеВідео

16:29

Чоловікам вхід заборонений: в Україні готують запуск пасажирських вагонів з "жіночими купе"

16:28

Як прати кеди в пральній машині автомат: 10 золотих правил, які повинен знати кожен

16:25

Чому собаки облизують людей, але не всіх підряд

16:13

Великі доплати: пенсіонери в Україні з 1 червня отримають нові виплатиВідео

16:01

Юристи розповіли, чи мають право співробітники військкоматів без повістки утримувати чоловіківВідео

15:52

Що не можна одягати 24 травня, щоб весь рік проблем не мати: прикмети і що не можна робитиВідео

15:40

Мрія мільйонів: культові речі СРСР, які хотіли всі

15:34

Обсяги поставок зерна в деякі порти Одеської області зросли в три рази - Святослав Літошко

15:33

Навіщо до чаю додають сіль: рецепти незвичайного напою, який здивує вас своїм смаком

15:27

Ексголова ОГТСУ Макогон переховується від слідства за кордоном – розслідування

15:27

4 українських імені, якими володіють енергетично сильні і надзвичайні жінки

15:13

ЗСУ заходять з флангів і займають висоти: українські військові йдуть вперед під Бахмутом

15:11

Просто ульотний десерт: ідеальний рецепт, який розлітається за 1 хвилинуВідео

Реклама
15:03

Чоловік 22 роки таємно зустрічався з мамою своєї дружини: чим все закінчилося

14:55

"Краще б на ЗСУ": блогерка Саша Бо нарвалася на гнівну критику через розіграш дорогого авто

14:49

Курськ, Брянськ і Білгород: у РДК назвали напрямки нових рейдів повстанців

14:41

Голова СБУ Василь Малюк для спецпроєкту "Рік.За кадром" розповів про українських таємних агентівВідео

14:25

Звички, які допомагають стати успішним: 5 навичок, що змінюють життя

14:08

"Саня, ти в порядку?": колишній "холостяк" Алекс Топольський пропав і не виходить на зв'язок

14:00

"Події на Бєлгородщині – не останнє повстання в РФ": в Міноборони України зробили важливу заявуВідео

13:49

Звертайтеся у ФСБ: у Путіна зганьбилися ниттям щодо рейду добровольців по Білгородщині

13:49

Шалено гарне цвітіння забезпечене: як підгодувати орхідею молоком

13:35

Як зробити так, щоб у будинку запанував божественний аромат: бомбічні трюки від умілих господинь

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти