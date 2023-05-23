'Я вмирати не збираюся': Лукашенко вперше розповів про своє здоров'я

Білоруський диктатор заявив, що останнім часом він буцімто мав дуже щільний графік, і з цієї причини часу проходити лікування у нього, мовляв, не було.

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Лукашенко вперше розповів про своє здоров'я / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше розповів про своє здоров'я. Білоруський диктатор повідомив, що у нього був аденовірус, і сказав, що, мовляв, не збирається вмирати.

"Якщо хтось думає, що я вмирати зібрався, заспокойтесь. Заспокойтесь. Це не більше ніж пусті міркування в месенджерах і Telegram-каналах. Аденовірус чи що там було? Аденовірус", - цитує Лукашенко БелТА.

Білоруський диктатор розповів, що останнім часом він буцімто мав дуже щільний графік, і з цієї причини часу проходити лікування у нього, мовляв, не було.

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"Чи то суботники, чи то в Гродно, потім Гомель, усе це накопичилося. Тому вмирати я не збираюся, хлопці. Ви ще мучитися зі мною будете дуже довго", - сказав Лукашенко.

Дивіться у нашому телеграм-каналі промову Лукашенка:

Лукашенко вперше розповів про своє здоров'я / скріншот

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресор РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Замість цього самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляло, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою і кардіологічні захворювання.

В Держдумі країни-агресори Росії підтвердили хворобу Лукашенка, однак намагаються переконати, нібито "нічого смертельного в цьому немає". Заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін зазначив, нібито "це не ковід", а Лукашенко "просто потрібен відпочинок".

15 травня білоруські пропагандисти показали свого диктатора Олександра Лукашенка вперше з 9 травня. У Мережі опублікували перші кадри з Лукашенком. Моніторинговий проект Belarusian Hajun, проаналізувавши фото, звернув увагу, що його рука знову забинтована.

Дивіться відео про те, як Росія може відібрати владу у Лукашенка на тлі хвороби:

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