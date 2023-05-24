Російський міністр оборони нафантазував, що в ході операції у Бєлгородській області нібито було ліквідовано 70 "українських націоналістів".

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Шойгу зганьбився заявою про події в Бєлгородській області / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу вирішив прокоментувати прорив "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородської області. Він видав, що у ході операції нібито було ліквідовано 70 солдатів ЗСУ.

"Під час контртерористичної операції ударами авіації, вогнем артилерії та активними діями підрозділів прикриття державного кордону західного військового округу націоналістичні формування були заблоковані та розгромлені. Залишки націоналістів відкинуті на територію України, де за ними тривало завдання поразки до повної ліквідації", - наводить слова Шойгу російський РБК.

Російський міністр оборони нафантазував, що в ході операції у Бєлгородській області нібито було ліквідовано 70 "українських націоналістів", а також автомобільну та бронетанкову техніку.

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Він також видав, що держава-окупант РФ буде реагувати "вкрай жорстко і оперативно" на подібні атаки.

Ситуація у Бєлгородській області

22 травня вранці у Мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці легіон "Свобода Росії" і російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Білгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також відомо, що на Білгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

Як зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, легіон "Свобода Росії" і РДК на Білгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Вранці 23 травня добровольці легіону "Свобода Росії" заявили, що операція зі звільнення Бєлгородської області країни-агресорки Росії продовжується. Бійці просуваються вперед, зустрівши світанок на території, яку вони вже зайняли.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що події у Бєлгородській області РФ спричинили паніку в російському інформаційному просторі. На російську владу та армію полилася критика за нездатність зміцнити кордони і слабкість укріплень, які були зведені у регіонах.

Дивіться відео, в якому російський правозахисник Марк Фейгін розповів про бої за Бєлгород:

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