УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Шойгу зганьбився заявою про події в Бєлгородській області

Аліна Дембіцька
24 травня 2023, 17:15 оновлено 24 травня, 17:15
510
Російський міністр оборони нафантазував, що в ході операції у Бєлгородській області нібито було ліквідовано 70 "українських націоналістів".
Шойгу, Белгород
Шойгу зганьбився заявою про події в Бєлгородській області / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу вирішив прокоментувати прорив "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородської області. Він видав, що у ході операції нібито було ліквідовано 70 солдатів ЗСУ.

"Під час контртерористичної операції ударами авіації, вогнем артилерії та активними діями підрозділів прикриття державного кордону західного військового округу націоналістичні формування були заблоковані та розгромлені. Залишки націоналістів відкинуті на територію України, де за ними тривало завдання поразки до повної ліквідації", - наводить слова Шойгу російський РБК.

Російський міністр оборони нафантазував, що в ході операції у Бєлгородській області нібито було ліквідовано 70 "українських націоналістів", а також автомобільну та бронетанкову техніку.

відео дня

Він також видав, що держава-окупант РФ буде реагувати "вкрай жорстко і оперативно" на подібні атаки.

Ситуація у Бєлгородській області

22 травня вранці у Мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці легіон "Свобода Росії" і російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Білгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також відомо, що на Білгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

Як зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, легіон "Свобода Росії" і РДК на Білгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Вранці 23 травня добровольці легіону "Свобода Росії" заявили, що операція зі звільнення Бєлгородської області країни-агресорки Росії продовжується. Бійці просуваються вперед, зустрівши світанок на території, яку вони вже зайняли.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що події у Бєлгородській області РФ спричинили паніку в російському інформаційному просторі. На російську владу та армію полилася критика за нездатність зміцнити кордони і слабкість укріплень, які були зведені у регіонах.

Дивіться відео, в якому російський правозахисник Марк Фейгін розповів про бої за Бєлгород:

Вас може зацікавити:

Бєлгород Сергій Шойгу Легіон Свобода Росії Білгородська область Російський добровольчий корпус (РДК)
Реклама

Головне за день

Ердоган відверто пояснив, чому не вводить санкції проти Росії і Путіна

Ердоган відверто пояснив, чому не вводить санкції проти Росії і Путіна

17:55 Світ
У Зеленського висміяли Путіна, який розглядав карту без України

У Зеленського висміяли Путіна, який розглядав карту без України

16:21 Україна
Польща хоче підтримати війська, які підуть проти Лукашенка - генерал Скшипчак

Польща хоче підтримати війська, які підуть проти Лукашенка - генерал Скшипчак

16:03 Політика
Всі головні новини

Останні новини

18:23

"Люблю цю няшну дурню": Малахова жорстко підколола Камалію за вихід в Каннах

18:17

"Отримав травму голови": в РФ розганяють фейк про "поранення" ЗалужногоВідео

18:16

5 способів використовувати лавровий лист, про які ви не здогадувалися

17:55

Ердоган відверто пояснив, чому не вводить санкції проти Росії і ПутінаВідео

17:43

Любовний гороскоп на червень: Тельцям - нова зустріч, Близнюкам - розчаруванняВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:18

Складна оптична ілюзія: потрібно знайти на зображенні тварин і пташку за 15 секунд

17:15

Шойгу зганьбився заявою про події в Бєлгородській областіВідео

17:15

Гаманець буде не закриватися: 4 знака зодіаку влітку будуть купатися в грошахВідео

17:09

Пугачова сумує за чоловіком Діани Гурцкої, але в Москву більше ні ногою - росЗМІВідео

Реклама
16:49

Росіяни дуже здивувалися: ось як виглядає брат Кіркорова, якого він приховуєВідео

16:41

Який напій підходить до полуниці: як відчути дивовижну солодкість від ягодиВідео

16:21

У Зеленського висміяли Путіна, який розглядав карту без УкраїниВідео

16:16

Як відокремити оселедець від кісток одним рухом: божевільний фокусВідео

16:08

Українська збірна бійців-спортсменів виборола перше місце на чемпіонаті Європи! новости компании

16:03

Польща хоче підтримати війська, які підуть проти Лукашенка - генерал СкшипчакВідео

15:52

У 75-річної жінки виявили рідкісну генетичну мутацію: чим вона особлива

15:48

"Без двадцяти чотири – неправильно": мовознавець пояснив, як вказати час без русизмівВідео

15:39

"Позорище": росіяни в істериці через заборону Камеруну грати матч з футболістами РФВідео

15:05

Загинув під Бахмутом: окупанти вбили відомого українського боксера

15:00

"Філіп-скромняжка": Кіркоров публічно висловився про свого партнераВідео

Реклама
14:57

Прорив добровольців Росії в напрямку Москви: генерал СБУ оцінив сценарійВідео

14:54

Саме вона нагадує смак дитинства: та сама сирна запіканка з СРСР - рецептВідео

14:28

Арестович показав знімок без сорочки у відповідь на критику його фото з пляжу

13:59

ПЦУ перейшла на новий календар: коли відзначатимемо церковні святаВідео

13:58

Що не можна готувати у фользі: продукти, про які ви не здогадувалися

13:43

Армія України перейде на нові винищувачі: Зеленський провів СтавкуВідео

13:42

Лише найкмітливіші розгадають загадку: потрібно за 5 секунд знайти людину серед статуй

13:41

Що таке синька і чому без неї не обходилася жодна господиня в СРСР

13:24

Взяв і розчавив танком авто: Шварценеггер став співробітником Netflix

13:17

Найсексуальніший чоловік у світі одружується - ЗМІ

13:07

Як від пластику відмити наклейки: 3 лайфхаки від бруду на ваших флаконах

12:59

Війна може закінчитися швидко, на це вплине 2 фактори – ЯрошВідео

12:56

ЗСУ прорвуться в Криму і на Донбасі: Пригожин в істериці чекає провалу військ РФВідео

12:53

EOS Data Analytics Макса Полякова отримала перші оброблені знімки зі супутника EOS SAT-1

12:38

У Пентагоні розповіли, коли бійці ЗСУ почнуть освоювати танки Abrams

12:35

У РФ заявили, що корабель "Іван Хурс" атакували дрони: що це означаєВідео

12:24

Атака на дефективний розвідувальний корабель Іван Хурс: Росії буде болячеПогляд

12:11

"Зірка на небо летіла": Злата Огневич звалилася зі сцени під час концертуВідео

12:09

Міка Ньютон налякала прихильників фото з онкологічного центру

12:06

"Нам тут жити": Київстар, 1+1 Media та Повернись живим запускають збір для 146 саперних груп

Реклама
12:04

Пугачова позбулася останнього бізнесу в РФ: що сталосяВідео

12:01

Захисники Бахмута отримали ще одне авто за сприяння Favbet Foundation

11:54

Місячний календар на червень 2023: в який день червня не можна приймати рішень

11:52

Головоломка для справжніх майстрів: потрібно за 5 секунд знайти школяра-шахрая

11:50

Республіки у Білгороді, Курську і Брянську стануть поясом безпеки - ЯгунВідео

11:41

Гороскоп на завтра 25 травня 2023: Тільцям - проблеми зі здоров'ям, Дівам - несподіваний дохідВідео

11:32

Над Кримським мостом здійнявся стовп густого диму: окупанти різко перекрили рухФотоВідео

11:03

Ексзаступник голови СБУ пояснив, чи зможуть росіяни перекинути резерви на БілгородщинуВідео

10:54

РФ зіткнулася з серйозним противником на Бєлгородщині, Україні це вигідно – генералВідео

10:48

Бійці ЗСУ стояли на кордоні і не вторгалися до Білгородщини - The New York TimesВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода веснаМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти