"Неправдива й провокаційна риторика": у Держдепі відповіли на слова Шойгу про "американські ПВК" на Донбасі

Нед Прайс прокоментував слова Шойгу про "американські ПВК" на Донбасі / Reuters

У Держдепартаменті США відреагували на заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію хімічними компонентами в Донецькій області.

Прессекретар американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс закликав РФ припинити використовувати "неправдиву й провокаційну риторику".

"Ми закликаємо Росію припинити використовувати помилкову підбурювальну риторику і зробити конструктивні кроки щодо зниження напруженості, щоби створити позитивну атмосферу для дискусій", - йдеться у Twitter чиновника.

"Всупереч заявам російського міністра оборони, Росія та сили, що її підтримуючть, несуть відповідальність за ескалацію напруженості, а не України або Сполучені Штати", - зазначив Нед Прайс.

У свою чергу прессекретар Пентагону Джон Кірбі відкинув заяви російської сторони про підготовку провокацій на Донбасі за участю співробітників американських приватних військових компаній (ПВК).

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"Ці заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу є повністю невірними", - заявив він.

Зазначимо, 21 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу на розширеному засіданні колегії Міноборони за участю президента Володимира Путіна заявив, що приватні військові компанії (ПВК) Сполучених Штатів, які знаходяться в Донецькій області, готують провокацію з хімічними речовинами на сході України.

"Для здійснення провокацій в міста Авдіївка та Красний Лиман доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами", - цитують Шойгу РИА Новости.

За інформацією Міноборони РФ, в регіон нібито прибули близько 120 представників американських ПВК, які нібито тренують український спецназ.

Можливе вторгнення Росії в Україну

30 жовтня американське видання The Washington Post опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку біля кордонів України.

10 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що Росія стягує свої війська до українських кордонів. У своєму зверненні глава держави підкреслив, що українська армія готова дати відсіч.

15 листопада британське видання Financial Times писало про те, що співробітники західних спецслужб мають дані, які свідчать про "високу імовірність" повномасштабного російського вторгнення в Україну. У своїх прогнозах експерти спираються не лише на дані про концентрацію близько 90 тисяч російських військовослужбовців поруч з українським кордоном, а й на деякі інші дані секретного характеру.

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Як писало видання The New York Times, Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоби запобігти нападу на Україну.

10 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. За його словами, російська влада сказала про це Америці та світу, а самому Зеленському про цю обіцянку повідомив глава Білого дому Джо Байден.

16 грудня Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зараз біля українських кордонів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент щонайменше в 500-600 тисяч. Щоби наростити наступальні сили, Москві буде потрібно понад 24 години.

18 грудня було опубліковано нові докази перекидання російських військових частин до українських кордонів. Видання Medium показало кадри, на яких зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом. Також, згідно з новими даними, рух військ Росії помічено поблизу кордону з Білоруссю, неподалік північного кордону України.

20 грудня Данілов зазначив, що російська військова присутність біля кордонів України збільшилася, але "не дуже критично". За його словами, зараз немає необхідності запроваджувати воєнний стан, але якщо вона з'явиться, рішення ухвалять негайно.

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