Ексдружина Цимбалюка вперше висловилася про його участь у "Холостяку" - деталі

Тіна Антоненко розкрила, чи дивиться шоу з колишнім чоловіком.

https://glavred.net/stars/byvshaya-zhena-cimbalyuka-vpervye-vyskazalas-pro-ego-uchastie-v-holostyake-detali-10722818.html Посилання скопійоване

Тіна Антоненко про "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Антоненко, Тарас Цимбалюк

Ви дізнаєтеся:

Ексдружина Тараса Цимбалюка згадала його в Instagram

Як вона ставиться до проекту "Холостяк"

Колишня дружина актора Тараса Цимбалюка відверто розповіла про своє ставлення до його участі в шоу "Холостяк". Візажистка Тіна Антоненко згадала екс-чоловіка у своєму Instagram.

Тарас і Тіна пробули в шлюбі всього 11 місяців, а причиною розставання стали різні погляди на життя і виклики професії. Оскільки пара розійшлася ще 2021 року, Антоненко зробила все, щоб забути про цей період свого життя і більше не асоціюватися з колишнім чоловіком.

відео дня

Тіна Антоненко - Цимбалюк колишня дружина / фото: instagram.com, Тіна Антоненко

"Ніяк, коли давно не асоціюєш себе з людиною і подбав, щоб у більшості не виникало асоціацій", - відповіла вона.

Антоненко також відповіла на запитання про те, чи дивиться вона "Холостяк" зі своїм колишнім чоловіком. Візажистка відповіла негативно - вона не бачить сенсу дивитися на те, як її екс-чоловік вибирає собі нову партнерку. У самої Тіни в особистому житті поки триває затишшя, тому що вона не ходить на побачення.

"Зараз якось взагалі не до цього", - зізналася Антоненко.

Тіна Антоненко про "Холостяк" / фото: instagram.com, Тіна Антоненко

Тарас Цимбалюк - особисте життя

Український актор Тарас Цимбалюк був одружений двічі. Його перший шлюб з однокурсницею тривав недовго. Вдруге він одружився з візажисткою Тіною Антоненко 2021 року, але пара розлучилася незабаром після початку повномасштабного вторгнення. Після розлучення в актора почалися стосунки з українською підприємницею і моделлю Світланою Готочкіною. Незабаром після розставання з нею Цимбалюк прийшов на проєкт "Холостяк".

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що наречена Дмитра Кулеби, українська видавчиня і бізнесвумен Світлана Павелецька відреагувала на критику в мережі, яка почалася після публікації відео з її танцями на концерті Монатіка.

Також батьки співака ADAM зворушливо звернулися до вдови Михайла Клименка зі словами підтримки на похороні. Батько та мама артиста згадали дитячі роки артиста та поділилися планами, які він так і не встиг здійснити.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найвідоміший роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред