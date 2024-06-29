"Україна готує напад на Білорусь": у РНБО зробили заяву щодо ситуації

У прикордонній із Білоруссю зоні присутні російські диверсійно-розвідувальні групи, але сил для вторгнення зараз у них немає, сказав Олександр Коваленко.

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У РФ немає військ для військового вторгнення в Україну з Білорусі - ЦПД / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, GoogleMaps

Агресор Росія розкручує інформаційну операцію про нібито підготовку України до атак на Білорусь. Інформація не відповідає дійсності. Її поширюють для того, щоб відтягнути більше українських сил на цей напрямок. Про це заявив керівник Центру протидії інформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що росіяни вигадують різні вкидання, які відпрацьовують прикордонники Білорусі. Насправді загроза якраз таки є з боку Білорусі, де у прикордонні зосереджені ДРГ окупантів.

"Завдання росіян просте - за рахунок нагнітання відтягнути більше наших сил туди. Будь-яка інформація про нашу активність у прикордонній зоні є брехнею. Наявність росіян з боку Білорусі в якості ДРГ - є. Але для вторгнення сил там немає", - підкреслив Андрій Коваленко. відео дня

Загроза наступу РФ з Білорусі - головні новини за темою:

Білорусь почала раптову перевірку готовності армії, раніше заявили у Міноборони республіки. Зокрема, 21 червня в Брестській і Гомельській областях, які межують з Україною, проводили перевірку бойової готовності сил ССО, ракетних військ і артилерії, ВПС і військ ППО.

Є три ознаки, які вказуватимуть, що війська РФ зібралися на Київ, сказав військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Це передислокація військ, особового складу та розгортання польових госпіталів. Поки що таких ознак немає.

Лукашенко робитиме що завгодно, аби Білорусь не брала участі у війні, вважає військовий аналітик Сергій Ауслендер. До того ж у білоруської армії немає досвіду, а у росіян не вистачає сил для наступу в цьому районі.

Позиція Білорусі у війні проти України Республіка Білорусь, близький союзник Російської Федерації, підтримала свого східного сусіда у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Перед початком широкомасштабного вторгнення Республіка Білорусь дозволила ЗС РФ проводити тижневі військові навчання на своїй території; однак російські війська не залишили країну після того, як вони мали закінчити. Білорусь дозволила Російській Федерації здійснити частину вторгнення зі своєї території, надаючи Росії найкоротший наземний шлях до столиці України Києва. Республіка Білорусь спочатку заперечувала свою причетність до війни, але згодом визнала, що дозволила російським ракетним установкам, розміщеним на її території, обстрілювати українські цілі, пише Вікіпедія.

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