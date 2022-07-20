Кремль уникає загальної мобілізації та вербує на війну проти України ув'язнених

Армію Росії поповнюють за рахунок ув'язнених / Фото УНІАН

Кремль намагається збільшити бойову міць своїх збройних сил без проведення загальної мобілізації, тому набирає найманців для участі у війні проти України в місцях позбавлення волі. Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Звіт, опублікований російською правозахисною організацією "Русь сидить" 14 липня, підтвердив попередні спостереження ISW про те, що Кремль проводить кампанії з вербування у в'язницях для підтримки своїх операцій в Україні.

У звіті наводилися дані про те, що виправні колонії в Ленінградській, Нижегородській, Новгородській і Володимирській областях РФ, а також Мордовії, Адигеї та інших регіонах отримали пропозиції про відправку засуджених на війну.

Інші незалежні російські джерела раніше повідомляли, що приватна військова компанія Вагнера активно вербує людей з виправних колоній в Санкт-Петербурзі.

"Ці зусилля з вербування, ймовірно, роблять акцент на кількості, а не на якості новобранців на користь прискорення розгортання сил з мінімальною підготовкою, і тому навряд чи забезпечать вирішальну бойову перевагу в бойових діях в Україні", – вважають військові аналітики з ISW.

Як повідомляв Главред, в Росії тисячі військовослужбовців відмовляються виконувати накази командування і брати участь у варварській агресії проти України. Щонайменше десять солдатів 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії РФ з міста Улан-Уде відмовилися воювати в Україні і намагаються звільнитися зі служби. Командування чинить на них тиск.

читайте також"Тримають у гаражі, годують баландою": солдат РФ розповів, як відмовників змушують повернутися на фронтВійськовий експерт Олег Жданов також підтвердив, що в Росії зростає кількість військовослужбовців, які відмовляються брати участь в агресії проти України. За його даними, кількість військових РФ, які відмовляються їхати воювати в Україну, перевищує кількість тих, хто погоджується.

Мобілізація в Росії

В Інституті вивчення війни 27 червня розповіли про те, що у РФ проводиться "таємна мобілізація". На думку аналітиків, Путін побоюється відкритої мобілізації і намагається поповнити свої війська за допомогою інших механізмів. Для цього Кремль використовує маніпуляції з законодавством.

У Раді національної безпеки і оборони України 9 липня зазначили, що Росія набирає бойовиків через центри зайнятості. Як стверджують у відомстві, там з'явилося вже понад 22 тисячі вакансій на службу за контрактом. Шукають снайперів, навідників, водіїв, санінструкторів та інших фахівців.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що Путін може оголосити мобілізацію в Росії після того, як ЗСУ отримають потрібну кількість одиниць західних озброєнь і перейдуть до контрнаступальної операції.

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