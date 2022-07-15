"Не вистачає гарматного м'яса": у РФ стартувала прихована мобілізація - Данілов

У РФ почали приховану мобілізацію / Reuters

В Російській Федерації проводиться прихована мобілізація на війну з Україною, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Як написав він у своєму Twitter, це відбувається через брак в РФ живої сили.

"Російському мінвбивств не вистачає "гарматного м'яса", - пише секретар РНБО.

Разом з тим він звернув увагу на те, що в РФ вже запустили маховик прихованої мобілізації.

"Грошове забезпечення для контрактників збільшено до чотирьох тисяч доларів. Створюються "добровольчі батальйони", - додав Данілов.

Мобілізація в Росії

В Інституті вивчення війни 27 червня розповіли про те, що у РФ проводиться "таємна мобілізація". На думку аналітиків, Путін побоюється відкритої мобілізації і намагається поповнити свої війська за допомогою інших механізмів. Для цього Кремль використовує маніпуляції з законодавством.

У Раді національної безпеки і оборони України 9 липня зазначили, що Росія набирає бойовиків через Центри зайнятості. Як стверджують у відомстві, там з'явилося вже понад 22,2 тисяч вакансій на службу за контрактом. Шукають снайперів, навідників, водіїв, санінструкторів та інших фахівців.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що Путін може оголосити мобілізацію в Росії після того, як ЗСУ отримають потрібну кількість одиниць західних озброєнь і перейдуть до контрнаступальної операції.

Читайте ще: