"Не вистачає гарматного м'яса": у РФ стартувала прихована мобілізація - Данілов

У РФ вже запустили маховик прихованої мобілізації, підкреслив секретар РНБО.
В Російській Федерації проводиться прихована мобілізація на війну з Україною, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
Як написав він у своєму Twitter, це відбувається через брак в РФ живої сили.
"Російському мінвбивств не вистачає "гарматного м'яса", - пише секретар РНБО.
Разом з тим він звернув увагу на те, що в РФ вже запустили маховик прихованої мобілізації.
"Грошове забезпечення для контрактників збільшено до чотирьох тисяч доларів. Створюються "добровольчі батальйони", - додав Данілов.
Мобілізація в Росії
В Інституті вивчення війни 27 червня розповіли про те, що у РФ проводиться "таємна мобілізація". На думку аналітиків, Путін побоюється відкритої мобілізації і намагається поповнити свої війська за допомогою інших механізмів. Для цього Кремль використовує маніпуляції з законодавством.
У Раді національної безпеки і оборони України 9 липня зазначили, що Росія набирає бойовиків через Центри зайнятості. Як стверджують у відомстві, там з'явилося вже понад 22,2 тисяч вакансій на службу за контрактом. Шукають снайперів, навідників, водіїв, санінструкторів та інших фахівців.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що Путін може оголосити мобілізацію в Росії після того, як ЗСУ отримають потрібну кількість одиниць західних озброєнь і перейдуть до контрнаступальної операції.
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