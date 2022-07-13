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На війні немає термінів, але у ЗСУ є графік повернення України до кордонів 1991 року - Данілов

13 липня 2022, 17:32

Українські війська поступово звільнятимуть всі території, які захопила Росія, сказав Олексій Данілов.

Данилов ВСУ
Україна поверне всі свої території, але про будь-які дедлайни казати не можна - Данілов / Колаж Генштаб ЗСУ, УНІАН

Україна відновить контроль над своїми територіями в межах кордонів на 1991 рік. Землі звільнятимуться поетапно, у ЗСУ є гнучкий графік, за яким вони планують діяти. Ситуація на війні постійно змінюється, тому про жодні конкретні терміни казати не можна. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У ефірі Радіо НВ він розповів про те, що питання деокупації українських земель вирішує армія. Звільнення територій йтиме по етапах. У військ є гнучкий графік, який залежить від обстановки. Україна прагне відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року.

читайте такожАрмія України потужним ударом з HIMARS накрила військову частину і склад військ РФ у Луганську – Арестович"Вся наша земля повернеться до нас. Питання тільки черговості і часу. Це питання вирішують наші військові: вони краще розуміють, де, на якому напрямку вони повинні вести бойові дії, перш за все, в другу, третю, четверту чергу. Цей графік є у них. Він досить гнучкий, залежить від багатьох обставин. Не тільки Херсонщина, а й вся наша рідна земля, яка була визначена у 1991 році, повернеться у наш дім", - пояснив чиновник.

За його словами, незважаючи на присутність розуміння того, що Україна здобуде перемогу над Росією, про конкретні терміни казати не можна, оскільки ситуація на війні стрімко змінюється.

"Ми розуміємо, що перемога буде за нами. І жодних дедлайнів на війні бути не може – це неприпустимі речі. Війна - це ситуація, що постійно змінюється. Думати, що все можна прорахувати і сказати, що це буде завтра, ми не можемо", - підкреслив Олексій Данілов.

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Війна Росії проти України

Міністр оборони Олексій Резніков 10 липня оголосив, що президент Володимир Зеленський віддав наказ українській армії звільнити південні регіони України від російської окупації. ЗСУ накопичують зброю, щоб виконати завдання.

Глава держави Володимир Зеленський 11 липня заявив, що пріоритет армії України - звільнення всіх територій, які захопила Росія. Як вважає гарант, це є головною метою всіх українців.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що ЗСУ можуть звільнити всі свої землі. Але для цього силам оборони України потрібна достатня кількість західного озброєння. Згідно з прогнозом Гайдая, російські війська можуть захопити Донбас, але після того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції, Путін може оголосити у Росії загальну військову мобілізацію.

Інші новини:

РНБО ЗСУ Олексій Данілов війна Росії та України
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