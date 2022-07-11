Окупанти дезертують з України цілими ротами: у РФ показали "дошку ганьби"

Солдати РФ відмовляються воювати в Україні / t.me/a_shtirlitz

У Росії зростає кількість військових, які відмовляються від участі в війні в Україні. Їхні імена вивішують на "дошках ганьби".

Зокрема, сотні російських солдатів з 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади відмовилися брати участь у війні проти України. Відповідне фото в Telegram-каналі опублікував український військовий Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Ці погані росіяни виявилися розумнішими за інших", - написав блогер. При цьому методи керівництва армії РФ він назвав "совковими".

Крім 30 фотографій "дезертирів "на дошці є цілий список з майже 300 іменами російських"відмовників".

Зазначимо, що 205-та окрема мотострілецька Козача бригада (205 ОМСБр, в/ч 74814) — мотострілецьке з'єднання Сухопутних військ РФ, що входить до складу 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Пункт постійної дислокації-місто Будьоннівськ Ставропольського краю.

/ t.me/a_shtirlitz

Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України знищили ще трьох російських окупантів – уродженців Республіки Кабардино-Балкарія.

В Україні ліквідували лейтенанта Степана Мамбергера, єфрейтора Артема Мамикіна та рядового Данила Дікова.

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