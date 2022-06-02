Сотні солдатів РФ відмовляються воювати в Україні та тікають з армії - WSJ

Бійці Росгвардії масово відмовляються воювати в Україні / Facebook / rosgvard

Після початку російської агресії проти України сотні солдатів РФ були звільнені через відмову брати участь у війні.

Згідно з даними, які вдалося отримати виданню The Wall Street Journal, російська армія скоротилася на кілька сотень військових - їх звільнили.

При цьому в публікації також згадується рішення гарнізонного військового суду в Нальчику у справі про звільнення 115 бійців одного з підрозділів Росгвардії за відмову воювати в Україні.

Як пише видання, посилаючись на певні документи, військові аналітики та українські чиновники переконані, що кількість "відмовників" може бути значно більшою.

За словами одного з представників Пентагону, тільки в квітні російська армія зазнала серйозної поразки і втратила тисячі своїх солдатів і одиниць бойової техніки. Крім того, проблеми армії рф поглиблюються систематичним дезертирством і непокорою військовослужбовців, що спостерігаються майже у всіх військових формуваннях країни-агресора.

Водночас російська влада не поспішає суворо карати "відмовників", адже побоюється розголосу. Головним покаранням за відмову йти в бій з українцями є звільнення зі служби, адже юридичних підстав для початку кримінального переслідування тих, хто відмовляється воювати в Україні, у Росії немає, тому що офіційно війну Україні вона не оголошувала.

читайте такожБунт у Росгвардії: бійці з Краснодара відмовилися їхати на війну в Україну

Раніше повідомлялося про те, що представники поліцейського спецзагону ОМОН з Республіки Хакасія відмовилися брати участь у війні проти України.

11 бійців ОМОНу з Хакасії відмовилися брати участь у "спецоперації" в Україні.

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