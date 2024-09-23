'Червону лінію перетнуто': одна з країн, які передали Україні F-16, висловилася про удари по РФ

Заходу нема чого боятися ескалації, впевнена Фредеріксен.

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Фредеріксен знову підтримала зусилля України щодо своєї оборони / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен запропонувала "припинити дискусію про червоні лінії" Кремля, виступаючи "за" зняття обмежень на далекобійні удари ЗСУ по Росії.

В інтерв'ю Bloomberg Television вона сказала, що обмеження для України на використання західних ракет по території Росії мають бути зняті.

"Найважливішу червону лінію вже перетнуто. І це сталося, коли росіяни увійшли на територію України", - сказала вона. відео дня

Вона розкритикувала будь-які припущення, що рішення на зняття обмежень на далекобійні удари по РФ нібито означатиме ескалацію і що це втягне у війну союзників Києва. Тому, за її словами, обмеження на використання зброї мають бути зняті.

"Зараз ми бачимо Росію, яка зближується з Північною Кореєю та Іраном. І я не думаю, що Росія зможе влаштувати повномасштабну війну в Європі без допомоги Китаю, на жаль. Тож це не європейський конфлікт, це глобальний конфлікт, і наслідки його надзвичайно високі", - підкреслила прем'єр Данії.

Прем'єр Данії висловилася про далекобійні удари по РФ - дивіться відео:

Далекобійні удари по РФ - головне

Між США і Британією тривають напружені розмови щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії. Білий дім все ще боїться "ескалації" та перетину так званих червоних ліній Москви.

Союзники Америки тим часом намагаються всіляко підштовхнути Адміністрацію Байдена розв'язати це питання, що застопорилося, якомога швидше.

На тлі чуток про те, що США все-таки можуть зняти обмеження, до Вашингтона вирушив український президент Володимир Зеленський.

Україна неодноразово наголошувала, що не має наміру застосовувати далекобійну західну зброю по цивільних об'єктах РФ - тільки по військових, щоб позбавити окупантів наступального потенціалу і зменшити потенціал ПКС РФ щодо далекобійних ракетних ударів по українських цивільних містах.

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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