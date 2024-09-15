Попри чутки: Зеленський відповів, чи отримав дозвіл США на далекобійні удари

Що Зеленський розповів у розмові CNN - подробиці / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, The Times

Україна станом на неділю, 15 вересня, не має дозволу Заходу бити переданою далекобійною зброєю по території Росії, підтвердив президент Володимир Зеленський у розмові з CNN.

Раніше ЗМІ стверджували, що США розглядають такий варіант як можливий, а на британського премʼєра з цього приводу тиснуть впливові політичні кола.

За словами Зеленського, ціллю номер один таких далекобійних ударів були б аеродроми і літаки противника — зокрема ті, які випускають по Україні КАБ.

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"Усі дивляться на рішення США. Ми дуже хотіли використовувати цю зброю і просто атакувати ці літаки на військових базах. Не цивільну інфраструктуру — військові бази!" — наголосив глава держави.

Росія КАБами знищила до 80% критичної інфраструктури на Сході.

"Ті літаки звідти вони використовували не тільки ракети. Вони використовували ці літаки, і літаки щомісяця застосували 4 тисячі керованих авіабомб тільки на Сході нашої території, 4 тисячі бомб! Вони знищили на 80% (критичної й цивільної інфраструктури на Сході, — Главред). Цими керованими авіабомбами", — пояснив Зеленський.

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Однак, зауважив президент, Росія на тлі зволікань Заходу вже почала вдаватися до запобіжних заходів — відтягує бойову авіацію до 500 кілометрів за радіусом дії ракет.

"У нас були зустрічі з офіційними особами (з приводу дозволу на далекобійні удари вглиб Росії, — Главред), і я сказав, що ми чекали занадто довго. Тепер Росія почала відводити свої літаки зі 100, 150 км, 300 на 500. Тепер я скажу, що нам потрібно більше дозволів", — сказав він.

На запитання ведучого, чи має Україна вже такий дозвіл, Зеленський відповів: "Ні. Досі - ні".

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Що відомо про CNN? CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

Далекобійні удари ЗСУ по Росії - головне

Україна вже тривалий час просить США і Європу дозволити їй завдавати глибоких ударів по країні-агресорці Росії наявними західними засобами далекобійного ураження.

Питання зрушило з місця тільки недавно. У пʼятницю, 13 вересня, глава США Джо Байден обговорив з премʼєром Британії Кіром Стармером таку можливість — але тільки дозвіл на удари крилатими ракетами Storm Shadow.

Вашингтон все ще сумнівається, що удари по території Росії ракетами ATACMS змінять хід боїв, крім того, чиновників зупиняє страх перед "ескалацією" і обмежені запаси балістики у самих Штатах.

А проте Білий дім попросив у Києва надати докладний "план перемоги", щоб ухвалити остаточне рішення. У нього, за чутками ЗМІ, нібито ввійде пропозиція ОП "локально" заморозити бої на передовій.

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