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"Наступні місяці будуть вирішальними": Зеленський у США зробив важливу заяву

Юрій Берендій
23 вересня 2024, 13:19
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Володимир Зеленський зазначив, що західним союзникам Україні потрібно бути швидшими, щоб не втратити наступні кілька місяців у війні.
'Наступні місяці будуть вирішальними': Зеленський у США зробив важливу заяву
Наступні місяці будуть вирішальні - Зеленський / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський отримав нагороду Американської академії досягнень – The Golden Plate Award. Про це він повідомив у своєму Телеграм каналі.

У своїй промові він підкреслив, що підтримка США була вирішальною для досягнень України і залишається ключовою для майбутніх успіхів.

Зеленський зазначив, що світ не може дозволити собі поразку в битвах, де на кону стоїть свобода, і що не Росія чи її союзники повинні визначати результат.

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"Ніхто з нас не хотів би – неважливо, в Америці, Україні чи будь-де в Європі, будь-де в світі – ніхто добровільно не обирає режимів як російський, іранський чи будь-який інший диктаторський для своїх дітей. Ці режими завжди будуються на насильстві, завжди розв'язують війни і проливають кров, завжди крадуть майбутнє, руйнують роки, залишають десятиліття в руїнах. Ось чому вони повинні програти. І в нас немає багато часу: наступні декілька місяців будуть вирішальними", – вважає президент.

Президент закликав діяти швидко, щоб Україна не втратила кілька місяців війни і, відповідно, не втратила наступні десятиліття. Він також заявив, що у України є чіткий план перемоги.

"І я представлю цей план у Америці, перш за все, президентові Байдену, Конгресу та обом кандидатам у президенти – Камалі Гарріс та Дональду Траму", – нагадав він.

Зеленський висловив впевненість, що цей план перемоги буде підтриманий глобальними союзниками, і ця перемога стане спільним здобутком на шляху до свободи без компромісів.

Зеленський наголосив, що тепер вирішується майбутнє, в якому житимуть наші діти та у що вони віритимуть.

"Чи будуть вони вірити в цінності, що єднають, попри будь-які розбіжності... Чи вони втратять надію, живучи в світі, де війни є постійними?" – зазначив Зеленський.

'Наступні місяці будуть вирішальними': Зеленський у США зробив важливу заяву
Що відомо про українську формулу миру / Інфографіка: Главред

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Український "план миру" - що відомо про візит Зеленського до США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський представить президенту США Джо Байдену план перемоги, що складається лише з чотирьох ключових пунктів, серед яких – продовження операцій ЗСУ в Курській області. Як повідомляє The Times, Зеленський вирушає на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку, а потім до Вашингтона, щоб представити цей план, спрямований на те, щоб змусити Росію розпочати переговори з Україною.

23 вересня Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до США з офіційним візитом. Президент планує відвідати Пенсильванію, Нью-Йорк та Вашингтон.

Він також зазначав, що графік плану перемоги, який буде представлено під час візиту, передбачає ухвалення важливих рішень союзниками України вже у жовтні-грудні.

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війна в Україні Володимир Зеленський
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