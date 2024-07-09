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Лікар Байдена сказав, чи хворий президент США

Анна Ярославська
9 липня 2024, 12:50
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Психічне здоров'я Байдена стало предметом обговорення у ЗМІ після його виступу на дебатах, коли президент США часом, здавалося, втрачав хід думок.
Джо Байден
Американські ЗМІ запідозрили, що Джо Байден хворий / Колаж: Главред, фото: скріншот відео CNN

Стан здоров'я президента США викликає питання - в американських ЗМІ поширюються припущення про те, що Джо Байден хворий, у нього нібито хвороба Паркінсона. В адміністрації американського лідера прокоментували ці чутки.

Журнали відвідувань свідчать, що доктор Кевін Каннард, експерт із хвороби Паркінсона, за останні вісім місяців відвідав Білий дім вісім разів і принаймні один раз зустрівся з лікарем Байдена, доктором Кевіном О'Коннором, пише Newsweek.

"Хоча це і не ґрунтується на будь-яких медичних доказах, нещодавно з'явилися припущення про те, що у президента може бути хвороба Паркінсона, оскільки в повідомленнях численних ЗМІ вказувалося, що Каннард відвідував Білий дім вісім разів за вісім місяців", - пише видання.

відео дня

Питання про характер візитів Каннарда були в центрі уваги на пресконференції в Білому домі 8 липня, коли кореспондент CBS News Ед О'Кіф вступив у суперечку із прессекретаркою Білого дому Карін Жан-П'єр і зажадав додаткових подробиць.

Хвороба Паркінсона - що про неї відомо

Хвороба Паркінсона - це повільно прогресуюче хронічне нейродегенеративне неврологічне захворювання, характерне для осіб старшої вікової групи.

Належить до дегенеративних захворювань екстрапірамідної моторної системи. Спричинено прогресуючим руйнуванням і загибеллю нейронів, що виробляють нейромедіатор дофамін. Недостатнє вироблення дофаміну веде до гальмівного впливу базальних гангліїв на кору головного мозку, пише Вікіпедія.

До основних симптомів хвороби Паркінсона належать:

  • м'язова ригідність;
  • гіпокінезія;
  • тремор;
  • постуральна нестійкість.

Сучасна медицина поки що не може вилікувати це захворювання, проте наявні методи консервативного та оперативного лікування дають змогу значно поліпшити якість життя хворих і сповільнити прогресування хвороби.

Психічне здоров'я Байдена стало предметом широких спекуляцій після його виступу на дебатах 27 червня з колишнім президентом Дональдом Трампом, коли чинний глава Білого дому часом, здавалося, втрачав хід думок.

У службовій записці, опублікованій у понеділок увечері, О'Коннор повідомив, що Каннард є консультантом із неврології в Білому домі з 2012 року і приймає велику кількість пацієнтів у комплексі Білого дому, а не лише президента.

Згідно з меморандумом О'Коннора, єдиною взаємодією Каннарда з Байденом було проведення "докладних неврологічних обстежень" під час трьох щорічних медичних оглядів президента, під час яких не було виявлено жодних серйозних проблем.

Цього тижня Байден, найімовірніше, відповість на запитання ЗМІ щодо свого психічного та неврологічного здоров'я, а представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі оголосив у понеділок, що президент візьме участь у "великій пресконференції" в четвер, 11 липня.

Чи братиме Байден участь у виборах президента США

Дедалі більше представників Демократичної партії у США хочуть, щоб чинний господар Білого дому Джо Байден відмовився від участі в нових перегонах за крісло президента. Про це повідомляє портал Axios із посиланням на власні джерела.

Після внутрішньопартійного бунту в команді Джо Байдена чинний президент США заявив, що він залишається в перегонах за посаду глави держави. У такий спосіб він дав знати своїм колегам, які самі ж підняли цей бунт, що він намагатиметься всидіти на своєму місці.

Дебати Байдена і Трампа - що відомо

27 червня у США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це попри те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять.

Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, попри перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції.

Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після виступу на дебатах із його опонентом Дональдом Трампом. За словами співрозмовників видання Bloomberg, це може статися вже 21 липня, коли відбудеться засідання комітету партії.

Президент США Джо Байден заявив співробітниками своєї виборчої кампанії, що не планує йти з президентських перегонів і продовжить боротьбу за другий термін у Білому домі.

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