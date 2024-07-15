УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чи є загроза для України: Зеленський про ймовірність перемоги Трампа на виборах

Олексій Тесля
15 липня 2024, 15:03
175
Більшість Республіканської партії США підтримує Україну та її народ, наголосив Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський, Дональд Трамп
Володимир Зеленський оцінив імовірність перемоги Дональда Трампа / Офіс президента України, скрін

Президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Як наголосив глава держави під час пресконференції, він налаштований на співпрацю з Трампом, якщо він переможе у виборах глави держави цього року.

"Якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюся", - сказав Зеленський на прес-конференції в понеділок у Києві.

відео дня

Він зазначив, що "Республіканська партія різна", але більшість у ній "підтримує Україну і народ України".

"У нас двопартійна підтримка і в нас є потужні відносини з республіканською частиною політикуму США. У мене була зустріч із великою кількістю губернаторів саме республіканців. З великою повагою, я не знаю чи чули ви, чи бачили, з великою повагою вони ставляться до України, до народу України, до наших воїнів, до мене. І я бачу, що відповідні стосунки ми будемо розвивати незалежно від того, який буде результат, а саме, який буде вибір народу США в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу", - додав Зеленський.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Нагадаємо, під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа в Пенсильванії сталася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик упав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі була помітна кров. Повідомляється, що куля пройшла за кілька сантиметрів від його голови і зачепила вухо.

Раніше Андрій Єрмак жорстко відповів на план Трампа щодо України. Україна прислухається до порад про те, як досягти "справедливого миру", уточнив глава ОП.

Як повідомлялося раніше, Трамп вирізнявся відносно суперечливою позицією і висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Дональд Трамп президентські вибори в США
Реклама

Головне за день

Не буде газу: Зеленський - про те, чому Польща зобов'язана збивати ракети над Україною

Не буде газу: Зеленський - про те, чому Польща зобов'язана збивати ракети над Україною

17:10 Україна
Безуглу зняли з посади в комітеті з нацбезпеки: депутат видала заяву

Безуглу зняли з посади в комітеті з нацбезпеки: депутат видала заяву

16:35 Україна
Зеленський назвав терміни підготовки другого Саміту миру і заговорив про участь РФ

Зеленський назвав терміни підготовки другого Саміту миру і заговорив про участь РФ

15:50 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Помилку на картинці за 6 секунд знайде лише геній: складна загадка на уважність 5117

Помилку на картинці за 6 секунд знайде лише геній: складна загадка на уважність

Діана Гурцкая стала невпізнанною після смерті чоловіка 4534

Діана Гурцкая стала невпізнанною після смерті чоловіка

Україну накриє нова порція африканської спеки: синоптик сказав, коли чекати похолодання 4160

Україну накриє нова порція африканської спеки: синоптик сказав, коли чекати похолодання

Коли один постріл змінює світову історію 2229

Коли один постріл змінює світову історію

Останні новини

17:21

Швидко та без хімії: як позбутися запаху тухлого м'яса в холодильнику

17:10

Не буде газу: Зеленський - про те, чому Польща зобов'язана збивати ракети над Україною

17:04

Про наступ не йшлося: Зеленський пояснив слова про "14 бригад без зброї"

16:40

Не залишиться молодості та краси: кому не можна вмиватися 16 липня - прикмети

16:35

Безуглу зняли з посади в комітеті з нацбезпеки: депутат видала заяву

У демократів є час зняти Байдена з перегонів до середини серпня - КраєвУ демократів є час зняти Байдена з перегонів до середини серпня - Краєв
16:28

Смерть Шеннен Доерті: у Мережі з'явилося останнє прижиттєве фото акторки

16:08

Як охолодити автомобіль без кондиціонера: лайфхак, який врятує в спеку

15:58

Популярний український шоумен опинився під крапельницею

15:50

Зеленський назвав терміни підготовки другого Саміту миру і заговорив про участь РФ

Реклама
15:41

"Гай дитячих снів": в Ірпені вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення

15:41

Мобілізація, удари по Росії та 25 Patriot: головне з пресконференції Зеленського

15:38

Натякнув на Польщу: Зеленський розповів про проблемних партнерів України

15:28

НАЗК викрила партію Порошенка на виведенні 35 млн грн з держбюджету на власний рахунок – рух "Чесно"

15:27

"Мир лише в Європі": Краєв розповів, чого чекати Україні після саміту НАТО

15:13

Дружина Євгена Кота показала фігуру через 5 днів після пологів

15:03

Чи є загроза для України: Зеленський про ймовірність перемоги Трампа на виборах

14:42

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 липня: Діви - не мовчіть, Рибам - спілкування

14:36

Колір має значення: як вибрати стиглий кавун із солодкою м'якоттю - 5 правилВідео

14:30

Церковне свято 16 липня: що не можна робити у цей день

14:28

Робить ставку на Трампа: з чим можуть бути пов'язані нещодавні вояжі Орбана

Реклама
14:16

В Україні температура підскочить до +42°: синоптик назвала, де буде найспекотніше

13:43

Україна таємно отримала від Німеччини пакет військової допомоги з танками

13:16

Як прибрати подряпини на сонцезахисних окулярах за 10 хвилинВідео

13:15

Українців попередили про жорсткі графіки та максимальні терміни відключень світла

12:38

Гороскоп на завтра 16 липня: На Овнів чекають зміни, Терезам - важливе рішення

12:16

"Позитивна тенденція": в Україні зростає рівень мобілізації - Reuters

12:14

На Одещині застрелили дезертира: військові втекли з частини і йшли в Молдову

12:00

Що чекає на військовозобов'язаних із 17 липня: пояснення юристів

11:56

"Дно давно пробито": путіністку Лоліту зацькували в РФ - що сталося

11:56

У Маріуполі прогриміли вибухи, окупанти підняли в небо авіацію

11:19

Україну накриє нова порція африканської спеки: синоптик сказав, коли чекати похолодання

11:15

Дрони підірвали військову частину: стали відомі деталі удару по цілях РФ у Криму

11:13

Через великі втрати: Сирський направив перевірку в одну з бригад ЗСУ - Генштаб

10:51

Волонтери "Вільні та Вірні" передали допомогу батальйону "Вовки Да Вінчі" та бійцям 59 ОМПБр

10:21

Китайський гороскоп на завтра 16 липня: Драконам - сімейні проблеми, Собакам - критика

10:21

"Ракетних атак РФ дедалі більше": у ФРН заговорили про передачу ЗСУ бойових літаків

10:10

"Я нічого не загубив": зірка "Спіймати Кайдаша" вперше прокоментував розлучення

10:01

Орбан догрався з "мирними" вояжами: в ЄС можуть організувати бойкот - Politico

10:00

Антифейк-лікбез: як розпізнати підробку при купівлі онлайн пресс-релиз

09:52

"Обирає не підтримувати свою країну": співачка Гайтана потрапила у великий скандал

Реклама
09:19

"Колективний тиск на РФ": в ОП розкрили сценарій примусу Москви до миру

09:00

"Іспанський сором": путіністка Анастасія Волочкова ошелешила своїм виглядом

08:58

Ще півтора-два тижні: коли в Україні стане менше відключень світла

08:57

Білявий янгол: який вигляд має чарівний малюк із комедії "Денніс-мучитель" зараз

08:11

ЗСУ контратакували та відкинули росіян на Харківщині: в ISW назвали напрямки

08:08

Путініст Григорій Лепс публічно чіплявся до відомої співачки - деталі

07:46

Байден звернувся до нації після замаху на Трампа: що сказав президент США

07:42

Смерть зірки "Сяйва" Шеллі Дюваль: колишній коханий розкрив подробиці

06:55

У Криму та РФ пролунали вибухи: окупанти поскаржилися на атаку дронів

06:20

Коли один постріл змінює світову історіюПогляд

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти