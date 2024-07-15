Чи є загроза для України: Зеленський про ймовірність перемоги Трампа на виборах

Президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.
Як наголосив глава держави під час пресконференції, він налаштований на співпрацю з Трампом, якщо він переможе у виборах глави держави цього року.
"Якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюся", - сказав Зеленський на прес-конференції в понеділок у Києві.
Він зазначив, що "Республіканська партія різна", але більшість у ній "підтримує Україну і народ України".
"У нас двопартійна підтримка і в нас є потужні відносини з республіканською частиною політикуму США. У мене була зустріч із великою кількістю губернаторів саме республіканців. З великою повагою, я не знаю чи чули ви, чи бачили, з великою повагою вони ставляться до України, до народу України, до наших воїнів, до мене. І я бачу, що відповідні стосунки ми будемо розвивати незалежно від того, який буде результат, а саме, який буде вибір народу США в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу", - додав Зеленський.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Нагадаємо, під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа в Пенсильванії сталася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик упав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі була помітна кров. Повідомляється, що куля пройшла за кілька сантиметрів від його голови і зачепила вухо.
Раніше Андрій Єрмак жорстко відповів на план Трампа щодо України. Україна прислухається до порад про те, як досягти "справедливого миру", уточнив глава ОП.
Як повідомлялося раніше, Трамп вирізнявся відносно суперечливою позицією і висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.
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