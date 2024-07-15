Чи є загроза для України: Зеленський про ймовірність перемоги Трампа на виборах

Більшість Республіканської партії США підтримує Україну та її народ, наголосив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський оцінив імовірність перемоги Дональда Трампа / Офіс президента України, скрін

Президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Як наголосив глава держави під час пресконференції, він налаштований на співпрацю з Трампом, якщо він переможе у виборах глави держави цього року.

"Якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюся", - сказав Зеленський на прес-конференції в понеділок у Києві.

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Він зазначив, що "Республіканська партія різна", але більшість у ній "підтримує Україну і народ України".

"У нас двопартійна підтримка і в нас є потужні відносини з республіканською частиною політикуму США. У мене була зустріч із великою кількістю губернаторів саме республіканців. З великою повагою, я не знаю чи чули ви, чи бачили, з великою повагою вони ставляться до України, до народу України, до наших воїнів, до мене. І я бачу, що відповідні стосунки ми будемо розвивати незалежно від того, який буде результат, а саме, який буде вибір народу США в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу", - додав Зеленський.

Нагадаємо, під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа в Пенсильванії сталася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик упав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі була помітна кров. Повідомляється, що куля пройшла за кілька сантиметрів від його голови і зачепила вухо.

Раніше Андрій Єрмак жорстко відповів на план Трампа щодо України. Україна прислухається до порад про те, як досягти "справедливого миру", уточнив глава ОП.

Як повідомлялося раніше, Трамп вирізнявся відносно суперечливою позицією і висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.

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