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Кільце стискається все ближче: пропагандистка Симоньян зарюмсала про те, що дрон вибухнув поруч з її будинком

Дмитро Відоменко
21 серпня 2023, 13:19 оновлено 21 серпня, 13:22
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Кремлівська пропангандистка Маргарита Симоньян стверджує, що дрон-камікадзе в Істринському районі був збитий засобами ППО - на сусідній з нею вулиці.
Симоньян, дим
Симоньян поскаржилася, що дрон збили на вулиці по сусідству з її будинком / колаж Главред, скріншоти з відео

Топова пропагандистка з країни-агресора РФ Маргарита Симоньян заявила – під час нової атаки безпілотників-камікадзе під Москвою один з БПЛА вибухнув недалеко від її будинку. Про це вона написала в понеділок, 21 серпня, у себе в Telegram-каналі.

"Впав на сусідній з нами вулиці", — написала пропагандистка, оприлюднивши фото з клубами диму, що піднімаються за сусіднім будинком. І це виглядає особливо глумливо на тлі того, що сама закликала владу країни-агресора РФ ввести кримінальну відповідальність за подібні публікації. За словами Симоньян, дрон вибухнув в Істринському районі - і нібито був "збитий ППО".

Пізніше співробітники Міноборони країни-агресора РФ також наполягали на тому, що один з безпілотників був збитий саме в цьому районі. А другий дрон нібито "зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське".

відео дня

І саме через таку атаку дронів була тимчасово припинена робота аеропортів Внуково і Домодєдово.

"Бавовна" в Росії

Нагадаємо, що в ГУР зробили попередження, що атак БПЛА на Москву може стати ще більше. Глава Кремля Володимир Путін розв'язав геноцидну війну проти України, і удари по Москві – певна справедливість, сказав спікер ГУР МО Андрій Юсов.

20 серпня у Курську прогримів вибух через атаку дрона. У країні-агресорі кажуть, нібито залізничний вокзал у Курську атакував БПЛА. При цьому два аеропорти під Москвою перекривали "через загрозу безпілотників".

Експерт пояснив, чому хвалена Російська ППО не може захистити Москву від атак дронів. Коваленко розкрив, чому російські міста, зокрема Москва, виявилися такими вразливими перед невідомими безпілотниками і куди поділася хвалена російська система ППО.

Більше цікавих новин:

дрони Маргарита Симоньян війна Росії та України
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