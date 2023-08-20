У Курську прогримів вибух через атаку дрона, а під Москвою з переляку закрили 2 аеропорти

У країні-агресорці кажуть, нібито залізничний вокзал у Курську атакував БПЛА. При цьому два аеропорти під Москвою перекривали "через загрозу безпілотників".

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У Курську прогримів вибух через атаку дрона/ колаж: Главред, фото: скрін

У російському місті Курськ в ніч на неділю, 20 серпня, прогримів вибух. У країні-агресорці Росії повідомили, що вибух нібито пов'язаний з влучанням дрона у дах залізничного вокзалу.

Крім цього, росіяни злякалися та перекривали аеропорти Домодєдово і Внуково під Москвою, заявляючи про нібито "загрозу безпілотників". Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та губернатор Курської області Роман Старовойт.

У Telegram-каналах розповіли, що в Курську сталася атака безпілотника і він нібито поцілив у дах будівлі залізничного вокзалу, і після цього стався вибух. На місці події спалахнула пожежа, там працюють екстрені служби.

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Губернатор Курської області Старовойт повідомив про нібито п’ятьох постраждалих, які отримали легкі ушкодження від уламків скла. При цьому у країні-агресорці Росії, яка розв’язала повномасштабну криваву війну проти України, традиційно звинувачують в атаці безпілотників нашу державу.

У той же час в Московській області перекривали два аеропорти – Домодєдово і Внуково – нібито через небезпеку атаки дронів. В аеропортах ввели план "Килим", тимчасово затримавши рейси на виліт і на приліт. Такий план зазвичай запроваджується у випадках, коли у небі фіксують невідомі чи небезпечні об'єкти.

Вибух на курському вокзалі/ скрін

Раніше повідомлялося, що у ніч на 18 серпня дрон атакував Москву, пошкоджено Експоцентр. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник, а його уламки впали в зону "Експоцентру".

Нагадаємо, у РФ 18 серпня спалахнула потужна пожежа, горів термінал в порту Новоросійська. Порт огорнув чорний дим. Його було видно з різних куточків міста. Відомо, що загорілися дерев'яні палети.

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