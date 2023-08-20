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У Курську прогримів вибух через атаку дрона, а під Москвою з переляку закрили 2 аеропорти

Альона Вороніна
20 серпня 2023, 07:45 оновлено 20 серпня, 07:47
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У країні-агресорці кажуть, нібито залізничний вокзал у Курську атакував БПЛА. При цьому два аеропорти під Москвою перекривали "через загрозу безпілотників".
У Курську прогримів вибух через атаку дрона, а під Москвою з переляку закрили 2 аеропорти
У Курську прогримів вибух через атаку дрона/ колаж: Главред, фото: скрін

У російському місті Курськ в ніч на неділю, 20 серпня, прогримів вибух. У країні-агресорці Росії повідомили, що вибух нібито пов'язаний з влучанням дрона у дах залізничного вокзалу.

Крім цього, росіяни злякалися та перекривали аеропорти Домодєдово і Внуково під Москвою, заявляючи про нібито "загрозу безпілотників". Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та губернатор Курської області Роман Старовойт.

У Telegram-каналах розповіли, що в Курську сталася атака безпілотника і він нібито поцілив у дах будівлі залізничного вокзалу, і після цього стався вибух. На місці події спалахнула пожежа, там працюють екстрені служби.

відео дня

Губернатор Курської області Старовойт повідомив про нібито п’ятьох постраждалих, які отримали легкі ушкодження від уламків скла. При цьому у країні-агресорці Росії, яка розв’язала повномасштабну криваву війну проти України, традиційно звинувачують в атаці безпілотників нашу державу.

У той же час в Московській області перекривали два аеропорти – Домодєдово і Внуково – нібито через небезпеку атаки дронів. В аеропортах ввели план "Килим", тимчасово затримавши рейси на виліт і на приліт. Такий план зазвичай запроваджується у випадках, коли у небі фіксують невідомі чи небезпечні об'єкти.

Взрыв на курском вокзале
Вибух на курському вокзалі/ скрін

Раніше повідомлялося, що у ніч на 18 серпня дрон атакував Москву, пошкоджено Експоцентр. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник, а його уламки впали в зону "Експоцентру".

Нагадаємо, у РФ 18 серпня спалахнула потужна пожежа, горів термінал в порту Новоросійська. Порт огорнув чорний дим. Його було видно з різних куточків міста. Відомо, що загорілися дерев'яні палети.

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