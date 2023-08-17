У Криму буде справжнє пекло, Москва здасть півострів - Коваленко

Кремль виведе частину решти російських окупантів після того, як ЗСУ активно знищуватимуть російські військові об'єкти.

https://glavred.net/ukraine/v-krymu-budet-nastoyashchiy-ad-moskva-sdast-poluostrov-kovalenko-10493938.html Посилання скопійоване

РФ виведе війська з Криму / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, Facebook

Кремль здасть Крим і виведе звідти свої війська. Однак Москві доведеться втратити багато своїх окупантів. Про це під час чату на Главреді заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Він переконаний, що Крим буде звільнений виключно військовим шляхом.

"Так, вона (РФ - Главред) здасть Крим. Але спочатку там повинні придумати нову назву для цього "жесту доброї волі". А до того в Криму загине не один десяток тисяч російських окупантів, які будуть шкваритися там, як на сковорідці", - говорить Коваленко.

Він вважає, що ЗСУ будуть наносити регулярні удари по російським військовим об'єктам на півострові. Це створить в Криму "справжнє пекло" для окупантів.

"Буде перебитий Кримський міст, вони не зможуть отримувати забезпечення з материкової Росії. Ми будемо повністю контролювати Азовське і Чорне моря. І ми будемо методично знищувати окупантів саме в Криму. Місяць-два вони будуть терпіти, на третій заволають, на четвертий вже будуть панічно і істерично метушитися", - пояснив Коваленко.

Дивіться відео з чатом Андрія Коваленка на Главреді:

Водночас українські військові звільнятимуть й інші території - Донецьку та Луганську області. Навіть там не буде дипломатії, звільнення територій триватиме військовим шляхом.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Вибухи на Кримському мосту

12 серпня у Мережі з'явилися фото і відео оповитого димом Кримського мосту. Повідомлялося про вибухи і роботу російської ППО. Окупанти перекривали транспортний рух, а гауляйтер Криму Сергій Аксьонов поскаржився на ракетну атаку. Всі ракети були нібито збиті.

Стверджувалося, що дим над мостом - це "завіса". Водночас користувачі справедливо зазначали, що разом з білого кольору "завісою" над об'єктом піднімався і темний стовп диму.

Востаннє Кримський міст атакували невідомі безпілотники 17 липня. Тоді вибухом була пошкоджена одна опора і автополотно. Рух здійснювався реверсивним чином.

Пізніше Служба безпеки України надала журналістам кадри застосування експериментального морського безпілотника для здійснення атаки на Кримський міст 17 липня. Відео показав американський телеканал CNN.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів CNN про унікальну розробку СБУ - морські дрони Sea baby, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорський гірник" і танкер "SIG".

Інші новини: