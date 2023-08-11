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Атак БПЛА на Москву може стати ще більше: в ГУР зробили попередження

Андрій Ганчук
11 серпня 2023, 17:22 оновлено 11 серпня, 17:30
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Глава Кремля Володимир Путін розв'язав геноцидну війну проти України, і удари по Москві – певна справедливість, сказав спікер ГУР МО Андрій Юсов.
Юсов, Москва
Москвичі тепер можуть відчути щось подібне, що відчувають українці - Юсов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот соцмережі

Жителям столиці країни-агресора Росії Москви потрібно очікувати нових атак безпілотників. Російська протиповітряна оборона не здатна захистити місто. Директор Кремля Володимир Путін розв'язав злочинну і геноцидну війну проти України, і тепер москвичі частково можуть відчути себе в ситуації українців. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Як повідомляє Kyiv Post, він сказав про те, що москвичам слід готуватися до нових атак безпілотників. Російська ППО не може захистити свою ж столицю.

"Поняття безпеки все більше віддаляється від жителів Москви. Весь світ продовжує бачити, що російська оборонна система і країна, яка претендує на провідну роль на ринку озброєнь, неефективна, застаріла і не може адекватно відповідати на сучасні виклики", - зазначив Юсов.

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За його словами, ситуація показує, що керівництво Росією режимом Путіна веде до деградації системи управління країною.

"Можливо, ця тенденція приведе жителів Москви до правильних висновків - вірити чи не вірити російському телебаченню і російській пропаганді, продовжувати чи не продовжувати підтримувати злочинний режим", - додав представник ГУР.

Також він додав, що на посилення атак на Москву і російські міста вказує динаміка подій.

"Враховуючи динаміку останніх місяців, кількість, географію та інтенсивність, логічно припустити збільшення числа щоденних атак", - пояснив речник військової розвідки.

Крім того, спікер розвідки вважає, що такі удари в чомусь справедливі.

"В результаті злочинної і геноцидної війни Путіна проти України українці позбавлені можливості користуватися повітряним транспортом, літаки і наші аеропорти не працюють або зруйновані. Сьогодні москвичі можуть відчути щось подібне", - підкреслив Андрій Юсов.

Удари по Москві

Під Москвою в Одинцово 10 серпня вночі спалахнула серйозна пожежа. Загоряння сталося на складі одного з житлових комплексів. Місцеві жителі незадовго до інциденту чули вибух.

Ранком 11 серпня в районі Хорошево-Мневники в Москві прогримів вибух. Впав невідомий безпілотник. Російські окупанти сказали, що нібито збили БПЛА і звинуватили в атаці Україну.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що ударів по Москві стає все більше, їхня географія розширюється. За словами представника військової розвідки, РФ повинна вивести всі свої війська з українських територій, щоб обстановка в Росії стала більш стабільною.

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