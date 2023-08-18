"Щойно бомбануло": вночі дрон атакував Москву, пошкоджено Експоцентр

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник, а його уламки впали в зону "Експоцентру".

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У ніч на 18 серпня дрон атакував Москву / Фото: Telegram

Вночі 18 серпня столицю країни-агресора знову атакував безпілотник. Вибух прогримів в районі бізнес-центру Москва-Сіті, пошкоджено будівлю Експоцентру.

Як пише російський Telegram-канал Baza, за кілька секунд до вибуху очевидці бачили дрон. На місці вибуху видно невеликий стовп диму.

За даними Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, БПЛА впав на дах Експоцентру в районі Москви-Сіті, пробивши дах.

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За попередніми даними росЗМІ, у восьмому павільйоні Експоцентру сталося обвалення на площі 30 кв. м.

Тим часом москвичі діляться враженнями.

"Шойно бомбануло, вібрація була така ж як від БПЛА, всі прокинулися. Поки не знаємо, в яку вежу прилетіло. Начебто кажуть, що в Меркурій", - каже очевидець.

Дивіться відео - Вночі Мокву атакував дрон:

Москву атакував дрон / скріншот

Мер Москви Сергій Собянін в Telegram заявив, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник, а його уламки впали в зону Експоцентру.

"Сьогодні вночі при спробі прольоту на Москву силами ППО був знищений безпілотник. Уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає", - заявив він.

У Міноборони країни-агресора традиційно звинуватили Україну в атаці дрона на Москву.

"18 серпня близько 04.00 київським режимом була зроблена чергова терористична атака із застосуванням безпілотного літального апарату по об'єктах, що знаходяться в Москві та Московській області.БПЛА, після впливу по ньому засобів ураження ППО, змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної міста Москви. Жертв і загорянь немає", - йдеться у повідомленні.

Атаки дронів і вибухи в Москві

9 серпня столицю країни-агресора РФ атакували невідомі безпілотники. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО нібито збили в околицях міста два дрони.

24 липня у різних районах Москви пролунали гучні вибухи. Місто було атаковане безпілотниками. Було пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ, ще один дрон потрапив в Московський бізнес-центр.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що в атаці дронів на Москву винна Україна.

Українські ЗМІ писали з посиланням на джерела, що нічна атака дронів була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

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