РФ не має чим прикрити Москву і буде змушена забирати системи ППО з фронту – Коваленко

Третина комплексів ППО окупантів зараз на фронті, ще третина уже знищена. Того, що залишилося на території РФ, недостатньо, щоб перехоплювати загрози.

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РФ забиратиме системи ППО з фронту, щоб прикрити Москву, каже Коваленко/ колаж: Главред, фото: Facebook, Telegram

Країні-агресорці Росії можливо доведеться забирати системи протиповітряної оборони з фронту, оголюючи певні ділянки, для того, щоб прикрити Москву. Адже станом на цей час тих систем ППО, які залишилися на території РФ, недостатньо для збивання повітряних об’єктів.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко під час чату на Главреді. Він зазначив, що зараз в РФ на бойовому чергуванні перебуває 30-40% комплексів малого й середнього радіусу дії.

"Для росіян це буде дуже складне рішення. Але вони змушені будуть це робити, тому що у них у зоні бойових дій зараз знаходиться майже третина, навіть більше, комплексів малого й середнього радіусу дії. Інша третина вже знищена. Тому зараз у Російській Федерації на бойовому чергуванні знаходиться 30-40% комплексів малого й середнього радіусу дії, які перехоплюють малогабаритні об’єкти", – розповів експерт.

Він зазначив, що за часів Радянського Союзу критично не вистачало протиповітряної оборони, щоб закрити весь повітряний простір Союзу. За тих часів навіть Москва не була повноцінно захищена. Тому навряд чи країна-агресорка РФ у нинішній час вирішила цю проблему.

"А говорити зараз, що сучасна Росія змогла вирішити цю проблему, і це при тому, що у 2022 році вона втратила величезну кількість своїх засобів ППО і зараз продовжує втрачати їх у великій кількості, взагалі не доводиться. У Росії величезні "білі плями" в повітряному просторі, які фактично не захищені", – підсумував Коваленко.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком:

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удари безпілотниками по Москві

6 серпня Москва поскаржилася на атаку БПЛА – там перекривали аеропорт "Внуково". В аеропорту у Внуковому запровадили обмеження на виліт і приліт літаків. Як написали російські пропагандистські ЗМІ, через загрозу ударів безпілотників в аеропорту було запроваджено план "Ковер". Затримано 11 рейсів на виліт і 15 на приліт.

У ніч на 18 серпня дрон атакував Москву, пошкоджено "Експоцентр". Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник, а його уламки впали в зону "Експоцентру".

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що Москва особливо вразлива, там майже нема ППО. Російське воєнно-політичне керівництво концентрує основні сили ППО на окупованих українських територіях.

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