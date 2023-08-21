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Москву атакували безпілотники: росіяни в паніці закрили аеропорти

Юлія Куришко
21 серпня 2023, 09:37 оновлено 21 серпня, 10:08
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У всіх московських аеропортах було терміново оголошено режим "Килим".
Москву атакували безпілотники: росіяни в паніці закрили аеропорти
Атака безпілотників у Московській області / колаж: Главред, скріншот: Главред

У Міністерстві оборони країни-агерсорки Росії заявили про нібито атаку безпілотників у Московській області. У РФ наголошують про вдалу роботу ППО. Через загрозу атаки БПЛА московські аеропорти обмежили виліт літаків.

У відомстві стверджують, що силами ППО безпілотник "було виявлено над територією Московської області та пригнічено засобами радіоелектронної боротьби". Втративши управління, БПЛА начебто зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Одинцівського району. Про постраждалих не повідомляється, передає ТСН.

Москву атакували безпілотники: росіяни в паніці закрили аеропорти
РФ атакували дрони / скріншот: Главред

Дивіться відео про те, як РФ атакували безпілотники:

відео дня

Водночас, як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, у всіх московських аеропортах було оголошено режим "Килим", затримано кілька рейсів на виліт та на приліт.

Аеропорт "Внуково" повідомив, що з незалежних від нього причин "введено обмеження на прийом та випуск літаків, частина рейсів перенаправлена в інші авіагавані".

"Бавовна" в Росії

Нагадаємо, що в ГУР зробили попередження, що атак БПЛА на Москву може стати ще більше. Глава Кремля Володимир Путін розв'язав геноцидну війну проти України, і удари по Москві – певна справедливість, сказав спікер ГУР МО Андрій Юсов.

20 серпня у Курську прогримів вибух через атаку дрона. У країні-агресорці кажуть, нібито залізничний вокзал у Курську атакував БПЛА. При цьому два аеропорти під Москвою перекривали "через загрозу безпілотників".

Експерт пояснив, чому хвалена російська ППО не може захистити Москву від атак дронів. Коваленко розкрив, чому російські міста, зокрема Москва, виявилися такими вразливими перед невідомими безпілотниками і куди поділася хвалена російська система ППО.

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