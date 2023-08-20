Експерт пояснив, чому хвалена російська ППО не може захистити Москву від атак дронів

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко пояснив, чому російські міста, зокрема Москва, виявилися такими вразливими перед невідомими безпілотниками і куди поділася хвалена російська система ППО.
"Ніколи не було цієї "потужної російської протиповітряної оборони, що не має аналогів у світі". До речі, я писав з 2014 року, що постійно перебільшуються російські можливості, характеристики, значення російської техніки. Техніка РФ не є такою, що не має аналогів у світі", - сказав він під час чату на Главреді.
Коваленко зазначив, що його завжди дивувало, коли західні експерти та військові аналітики розповідали в своїх матеріалах, яку силу набирає Росія, які класні у неї танки, зокрема, Т-14 "Армата", і винищувачі нібито п'ятого покоління, зокрема, С-57.
"Також згадували і ППО, яка нібито має заатмосферні можливості знищення об'єктів і комплексів тощо. Я все це читав і задавався питанням – звідки у них це настільки гіпертрофоване уявлення про могутність російської ППО і техніки взагалі. Це ж якась маячня, міфи! 2022 рік довів, що все це одна велика міфологія та один великий фейк – що армія, що техніка", - резюмував експерт.
Дивіться відеоверсію чату на Главреді з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком:
Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
Атаки дронів на Москву
Вночі 18 серпня столицю країни-агресора знову атакував безпілотник. Вибух прогримів в районі бізнес-центру Москва-Сіті, пошкоджено будівлю Експоцентру. За кілька секунд до вибуху очевидці бачили дрон. На місці вибуху видно невеликий стовп диму.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник, а його уламки впали в зону Експоцентру.
9 серпня столицю країни-агресора РФ атакували невідомі безпілотники. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО нібито збили в околицях міста два дрони.
24 липня у різних районах Москви пролунали гучні вибухи. Місто було атаковане безпілотниками. Було пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ, ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.
У Міністерстві оборони Росії заявили, що в атаці дронів на Москву винна Україна.
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