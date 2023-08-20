УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Експерт пояснив, чому хвалена російська ППО не може захистити Москву від атак дронів

Анна Ярославська
20 серпня 2023, 04:20
8
Російська армія й техніка - це один великий фейк, сказав Олександр Коваленко.
Олександр Коваленко, Міноборони РФ
Олександр Коваленко пояснив, чому російські міста виявилися такими вразливими перед дронами / Колаж: Главред, фото: Telegram, Facebook

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко пояснив, чому російські міста, зокрема Москва, виявилися такими вразливими перед невідомими безпілотниками і куди поділася хвалена російська система ППО.

"Ніколи не було цієї "потужної російської протиповітряної оборони, що не має аналогів у світі". До речі, я писав з 2014 року, що постійно перебільшуються російські можливості, характеристики, значення російської техніки. Техніка РФ не є такою, що не має аналогів у світі", - сказав він під час чату на Главреді.

Коваленко зазначив, що його завжди дивувало, коли західні експерти та військові аналітики розповідали в своїх матеріалах, яку силу набирає Росія, які класні у неї танки, зокрема, Т-14 "Армата", і винищувачі нібито п'ятого покоління, зокрема, С-57.

"Також згадували і ППО, яка нібито має заатмосферні можливості знищення об'єктів і комплексів тощо. Я все це читав і задавався питанням – звідки у них це настільки гіпертрофоване уявлення про могутність російської ППО і техніки взагалі. Це ж якась маячня, міфи! 2022 рік довів, що все це одна велика міфологія та один великий фейк – що армія, що техніка", - резюмував експерт.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком:

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Атаки дронів на Москву

Вночі 18 серпня столицю країни-агресора знову атакував безпілотник. Вибух прогримів в районі бізнес-центру Москва-Сіті, пошкоджено будівлю Експоцентру. За кілька секунд до вибуху очевидці бачили дрон. На місці вибуху видно невеликий стовп диму.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник, а його уламки впали в зону Експоцентру.

9 серпня столицю країни-агресора РФ атакували невідомі безпілотники. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили ППО нібито збили в околицях міста два дрони.

24 липня у різних районах Москви пролунали гучні вибухи. Місто було атаковане безпілотниками. Було пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ, ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що в атаці дронів на Москву винна Україна.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні ПВО дрони Олександр Коваленко війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ЗСУ йтимуть до Криму довше , ніж здається - Мусієнко

ЗСУ йтимуть до Криму довше , ніж здається - Мусієнко

23:13 Україна
"Займе мінімум пів року": українські пілоти розпочали навчання на F-16 - Резніков

"Займе мінімум пів року": українські пілоти розпочали навчання на F-16 - Резніков

21:27 Україна
ЗСУ потужно йдуть вперед на двох напрямках: на півдні "перемололи" сотні окупантів

ЗСУ потужно йдуть вперед на двох напрямках: на півдні "перемололи" сотні окупантів

19:35 Україна
Всі головні новини

Останні новини

04:20

Експерт пояснив, чому хвалена російська ППО не може захистити Москву від атак дронів

04:19

Яке сьогодні свято 20 серпня: кого потрібно привітати в цей день

03:00

"Напружена ситуація": експерт розповів про бої на Куп’янсько-Лиманському напрямкуВідео

02:27

Шалена головоломка для мудреців: треба допомогти заміжній жінці знайти свого чоловіка

02:05

Як зробити, аби шкурка на салі була м'якою: хитрий фокус дає стовідсотковий результат

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:35

Експерт пояснив, чи стануть країни Заходу безпосередньо воювати з Росією

19 серпня, субота
23:39

Захарова раптово звернулася до ЗСУ із очманілим проханням

23:13

ЗСУ йтимуть до Криму довше , ніж здається - МусієнкоВідео

22:54

"Росію розтерзають": Медведєв в істериці заговорив про "нудну" війну в Україні

Реклама
22:15

Гуляла з донькою в парку: в Чернігові трагічно загинула викладачка університету

21:27

"Займе мінімум пів року": українські пілоти розпочали навчання на F-16 - Резніков

20:40

Любовний гороскоп на тиждень 21-27 серпня: Овнам - безнадійність, Львам - прогрес

20:16

"Бог допоміг": військовий розповів, як дивом врятувався під час атаки на Чернігів

20:09

Вріже майже 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

19:35

ЗСУ потужно йдуть вперед на двох напрямках: на півдні "перемололи" сотні окупантів

19:10

В Росії новий скандал з КадировимПогляд

19:06

Люди йшли з церкви і їхали в транспорті: деталі кривавого удару РФ по ЧерніговуФотоВідео

19:01

Ярош зробив гучну заяву щодо ракетного удару по Чернігову

19:00

Прикмети 21 серпня: 4 заборони, які притягнуть проблеми і нещастя

18:30

Вдарить майже +40: в Україну вривається нереальна задуха

Реклама
18:20

ЗСУ зможуть перерізати "коридор" РФ до Криму: експерт спрогнозував терміниВідео

18:00

Як назвати ікру українською: популяризатор мови озвучив милозвучний синонім

17:48

Гороскоп Таро на тиждень 21-17 серпня: Овнам - полегшення, Дівам - успіх

17:30

Залишити частину Донбасу РФ: однопартієць Трампа зганьбився планом "закінчення війни"

17:28

Літаки Gripen, виробництво БМП та інше: все про зустріч Зеленського з прем'єром Швеції

17:27

Грав в "Діамантовій руці" і "Гардемарини вперед": в РФ помер популярний радянський актор

17:08

Данілов розповів, як влада збирається проводити опалювальний сезон в умовах атак ворогів

16:49

"Путін підривав будинки з людьми": Данілов попередив про підготовку РФ нового теракту

16:30

Чи мають право співробітники ТЦК гальмувати транспорт для роздачі повісток: відповідь воєнкома

16:29

Осінь буде аномально спекотною: кліматолог здивувала прогнозом погоди для України

16:27

Смакота неймовірна: давно забутий рецепт 60-х років, який обожнювали готувати в серпні

15:55

Мадонна показала фанатам, як і де відсвяткувала свій ювілей

15:45

"Це державна таємниця!": Маляр відреагувала на "злив" даних про втрати ЗСУ

15:17

Що не можна робити 20 серпня, щоб в родині не було проблем: прикмети дня

14:40

Ракетний удар по Чернігову: кількість жертв зросла до 7, загинула 6-річна дівчинкаВідео

14:38

Як дізнатися, що говорить кішка: короткий словник з різних "мяу"

14:33

У Зеленського жорстко відповіли на ниття РФ і натякнули на неадекватність Лаврова

14:10

Які звички у мільйонерів: 5 простих кроків на шляху до багатства

14:01

Надбавки до пенсії: як оформити і хто з українських пенсіонерів має право

13:56

У РФ дрон вдарив по військовому аеродрому: підірвано літак окупантів

Реклама
13:40

"Це було непередавано": в СБУ вперше розповіли, як двічі підривали Кримський міст

13:36

"Моє серце рветься на частини": Єфросиніна показала зустріч чоловіка з синомВідео

13:17

В Україні відлетіли вгору ціни на суперпопулярний овоч: що сталося

13:01

Зеленський про ракетний удар по Чернігову: РФ має програти, щоб життя перемоглоВідео

12:51

Лоліта без штанів розважала росіянВідео

12:42

Горбунов відповів на слова Єфросиніної про те, що він для неї не існує

12:14

РФ вдарила по центру Чернігова балістикою, багато загиблих та пораненихФотоВідео

11:56

У Києві пролунали вибухи, підіймається стовп чорного диму: що відомоВідео

11:53

"Більше не могла терпіти біль": Спірс емоційно прокоментував своє розлучення

11:35

ЗСУ йдуть вперед попри запеклі бої: у розвідці Британії назвали напрямок

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти