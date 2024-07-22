'2025-й може бути роком контрнаступу': Жданов назвав рік перемоги України у війні

Захід налаштований на довгу війну, що підтверджується висловлюваннями Байдена про готовність до тривалого протистояння з Путіним, наголосив Олег Жданов.

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Цьогоріч бойові дії в Україні не припиняться. У 2025 році ЗСУ можуть перейти у контрнаступ, завершити активну фазу бойових дій і здобути перемогу. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт та полковник запасу Олег Жданов.

"Цього року бойові дії точно не припиняться. Навіть президент Зеленський зробив крок назад щодо другого саміту миру, який хотіли провести до президентських виборів у США, тобто до листопада, навіть із залученням Росії. Мабуть, на Заході сказали, що таких планів у них немає. І тепер Зеленський каже, що в листопаді буде тільки готовий план із проведення мирного саміту. Тож до інавгурації нового президента США, ніхто не буде навіть розмовляти", - пояснив експерт.

За його словами, можливі дві кардинально різні дороги після виборів у США. Для уникнення негативних наслідків у разі перемоги Трампа, США перевели постачання військово-технічної допомоги Україні під контроль НАТО, створивши координаційний центр в рамках формату Рамштайн. Суму у розмірі 43 млрд доларів закріпили у бюджеті НАТО, тому, якщо прийде Трамп, "він не зможе до них дотягнутися і сказати "стоп".

Крім цього, очікується, що оновлений Європарламент на першій сесії затвердить план допомоги Україні на 50 мільярдів євро, переважно у формі кредитів, які потрібно буде повернути.

Жданов підкреслив, що фінансування на 2025 рік вже практично забезпечено і Захід демонструє намір підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Він нагадав, що після переходу до позиційної війни і стримування наступу російських військ, президент США Джо Байден висловив готовність Заходу до тривалої боротьби.

"А ось 2025-й цілком може бути роком нашого контрнаступу і, можливо, закінчення активної фази бойових дій і нашої перемоги", - наголосив Жданов.

Дивіться відео чату з Олегом Ждановим, де він спрогнозував подальший хід війни:

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини щодо ситуації на фронті

Нагадаємо, російські окупанти просунулись в чотирьох населених пунктах Донецької області, зокрема на Торецькому та Краматорському напрямках. Згідно з даними моніторингового каналу DeepState, росіяни захопили Нью-Йорк та Залізне, а також мали успіхи біля Пантелеймонівки та Калинівки.

Також аналітики Інституту вивчення війни повідомили про локалізовані наступальні дії російських військ на північ і північний схід від Харкова, зокрема поблизу Глибокого та Вовчанська. Водночас ЗСУ контратакували в районі Глибокого.

Крім цього, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжують активно штурмувати українські позиції, зокрема в Красногоровці, Прогресі, Залізному, Північному та Часовому Ярі, а також на Херсонщині. Ворог, незважаючи на високі втрати, не припиняє наступ.

Сирський зазначив, що зупинити наступ можна завдяки ефективному вогневому ураженню противника, використанню бойових дронів та інженерних укріплень, а також правильній підготовці військових і штабів.

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