"Усе було дуже складно": Сирський сказав, чи можна зупинити наступ РФ

Спроба Росії захопити Харків і сусідню Сумську область провалилася, хоча бої тривають.

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Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація на полі бою складна. І одна з причин цього - перевага армії РФ у техніці та людських ресурсах. Утім, зупинити окупантів усе ж таки можна.

В інтерв'ю британському виданню The Guardian Сирський визнав, що російська окупаційна армія набагато краще забезпечена ресурсами. В окупантів більше танків, бойових машин піхоти, солдатів. За словами головкома, їхні початкові 100-тисячні сили вторгнення зросли до 520 тисяч, а до кінця 2024 року планується збільшити їхню чисельність до 690 тисяч осіб.

"Коли справа доходить до техніки, співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь", - сказав він.

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З 2022 року кількість російських танків подвоїлася - з 1700 до 3500 одиниць. Артилерійських систем стало втричі більше, а кількість бронетранспортерів збільшилася з 4500 до 8900.

"У противника значна перевага в силах і ресурсах. Тому для нас питання постачання, питання якості дійсно стоїть на першому місці", - сказав Сирський.

Журналісти зазначають, що саме ця перевага РФ у ресурсах пояснює, что ЗСУ відступали на полі бою з осені в період затримки військової допомоги від США.

Сирський визнав, що все було "дуже складно".

"Російський агресор атакує наші позиції в багатьох напрямках. Чи можна зупинити наступ Росії? Так, звичайно. Передусім, це залежить від наших хоробрих солдатів, наших офіцерів", - сказав головком.

За словами Сирського, досить часто "стійкі та героїчні" українські підрозділи перемагали більші ворожі групи, сказав він.

Як приклад він навів останню спробу Росії захопити Харків і сусідню Сумську область.

"Вона провалилася", - сказав Сирський.

Бої тривають, але спроба Путіна створити "так званий коридор безпеки" поруч із кордоном Росії та Бєлгородською областю була зірвана.

Також Сирський прокоментував чутки про те, що Москва планує ще один наступ на півдні Запорізької області.

"Якщо це станеться, ми зможемо дати їм хорошу відповідь", - сказав він.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Російські війська окупували Піщане на Донеччині, а також просунулися в Новоселівці Першій, біля Вовчого та Прогресу. Про це повідомив моніторинговий канал DeepState пізно ввечері 23 липня.

Також аналітики DeepState зазначають, що під Прогресом Донецької області є ризик оточення частини угруповання Сил оборони України.

Аоенний експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що навіть якщо російським окупаційним військам вдасться досягти успіху і дійти до Покровська, що розташований неподалік адмінкордону з Дніпропетровською областю, бойові дії навряд чи почнуться безпосередньо на самій Дніпропетровщині.

Колишній речник Генштабу, полковник ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що російські окупанти в найближчій перспективі атакувальні зусилля зосередять на півдні Запорізької області, де намагатимуться захопити нові території. За його словами, до Маріуполя прибувають військові кораблі РФ, які доставляють особовий склад і техніку росіян.

Заступник командира Третьої штурмової, майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що наступ російських окупантів на півночі Харківської області виявився провальним, проте вони готуються до продовження своєї кампанії та не мають наміру зупинятися. Ймовірно, незабаром будуть нові спроби прорватися до Харкова.

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