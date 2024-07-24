УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Усе було дуже складно": Сирський сказав, чи можна зупинити наступ РФ

Анна Ярославська
24 липня 2024, 10:23
113
Спроба Росії захопити Харків і сусідню Сумську область провалилася, хоча бої тривають.
Олександр Сирський, ЗСУ
Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація на полі бою складна. І одна з причин цього - перевага армії РФ у техніці та людських ресурсах. Утім, зупинити окупантів усе ж таки можна.

В інтерв'ю британському виданню The Guardian Сирський визнав, що російська окупаційна армія набагато краще забезпечена ресурсами. В окупантів більше танків, бойових машин піхоти, солдатів. За словами головкома, їхні початкові 100-тисячні сили вторгнення зросли до 520 тисяч, а до кінця 2024 року планується збільшити їхню чисельність до 690 тисяч осіб.

"Коли справа доходить до техніки, співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь", - сказав він.

відео дня

З 2022 року кількість російських танків подвоїлася - з 1700 до 3500 одиниць. Артилерійських систем стало втричі більше, а кількість бронетранспортерів збільшилася з 4500 до 8900.

"У противника значна перевага в силах і ресурсах. Тому для нас питання постачання, питання якості дійсно стоїть на першому місці", - сказав Сирський.

Журналісти зазначають, що саме ця перевага РФ у ресурсах пояснює, что ЗСУ відступали на полі бою з осені в період затримки військової допомоги від США.

Сирський визнав, що все було "дуже складно".

"Російський агресор атакує наші позиції в багатьох напрямках. Чи можна зупинити наступ Росії? Так, звичайно. Передусім, це залежить від наших хоробрих солдатів, наших офіцерів", - сказав головком.

За словами Сирського, досить часто "стійкі та героїчні" українські підрозділи перемагали більші ворожі групи, сказав він.

Як приклад він навів останню спробу Росії захопити Харків і сусідню Сумську область.

"Вона провалилася", - сказав Сирський.

Бої тривають, але спроба Путіна створити "так званий коридор безпеки" поруч із кордоном Росії та Бєлгородською областю була зірвана.

Також Сирський прокоментував чутки про те, що Москва планує ще один наступ на півдні Запорізької області.

"Якщо це станеться, ми зможемо дати їм хорошу відповідь", - сказав він.

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Російські війська окупували Піщане на Донеччині, а також просунулися в Новоселівці Першій, біля Вовчого та Прогресу. Про це повідомив моніторинговий канал DeepState пізно ввечері 23 липня.

Також аналітики DeepState зазначають, що під Прогресом Донецької області є ризик оточення частини угруповання Сил оборони України.

Аоенний експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що навіть якщо російським окупаційним військам вдасться досягти успіху і дійти до Покровська, що розташований неподалік адмінкордону з Дніпропетровською областю, бойові дії навряд чи почнуться безпосередньо на самій Дніпропетровщині.

Колишній речник Генштабу, полковник ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що російські окупанти в найближчій перспективі атакувальні зусилля зосередять на півдні Запорізької області, де намагатимуться захопити нові території. За його словами, до Маріуполя прибувають військові кораблі РФ, які доставляють особовий склад і техніку росіян.

Заступник командира Третьої штурмової, майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що наступ російських окупантів на півночі Харківської області виявився провальним, проте вони готуються до продовження своєї кампанії та не мають наміру зупинятися. Ймовірно, незабаром будуть нові спроби прорватися до Харкова.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ новини України Олександр Сырский війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україна звільнить Крим і знищить Керченський міст - Сирський

Україна звільнить Крим і знищить Керченський міст - Сирський

11:02 Україна
"Усе було дуже складно": Сирський сказав, чи можна зупинити наступ РФ

"Усе було дуже складно": Сирський сказав, чи можна зупинити наступ РФ

10:23 Україна
В Україні різко змінили графіки відключення на 24 липня: коли не буде світла

В Україні різко змінили графіки відключення на 24 липня: коли не буде світла

10:20 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Російська співачка в неадекватному стані жорстко зганьбилася під час концерту 3551

Російська співачка в неадекватному стані жорстко зганьбилася під час концерту

Блищатиме як нова: як очистити чавунну сковороду від товстого шару нагару 3222

Блищатиме як нова: як очистити чавунну сковороду від товстого шару нагару

Переворот у РФ і терор: пропагандист Микита Міхалков видав нову порцію марення 2924

Переворот у РФ і терор: пропагандист Микита Міхалков видав нову порцію марення

Мати Анастасії Заворотнюк покинула будинок Петра Чернишова - що сталося 2239

Мати Анастасії Заворотнюк покинула будинок Петра Чернишова - що сталося

Останні новини

11:02

Україна звільнить Крим і знищить Керченський міст - Сирський

10:47

В ЄС заспокоюють США щодо плану виділення 50 мільярдів для України - Bloomberg

10:46

Сергій і Сніжана Бабкіни потрапили в Харкові під обстріл - подробиці

10:23

"Усе було дуже складно": Сирський сказав, чи можна зупинити наступ РФ

10:20

В Україні різко змінили графіки відключення на 24 липня: коли не буде світла

Камала Харріс має фору перед Дональдом Трампом - Валерій КлочокКамала Харріс має фору перед Дональдом Трампом - Валерій Клочок
10:18

"Вона несамовита": путініст Пригожин закликав відправити відому співачку на лікування від залежності

09:54

У Москві підірвали в авто високопоставленого військового чиновника РФ: деталіФото

09:50

Популярний український музикант уперше розповів, чим займається на службі в ЗСУ

09:26

Брови вищипали: зрадниця Лорак показала доньку, яка ошелешила всіх своєю зовнішністю

Реклама
09:23

Вночі РФ атакувала Ізмаїл: є "прильоти" в порт і багатоповерхівку, постраждали людиФотоВідео

09:09

Рішення щодо Волині: в Польщі поставили неочікувану умову вступу України до ЄС

09:00

Путін без танків і у пошуках "миру": якою буде війна у 2025 році

08:46

Місячний посівний календар на серпень: що посадити в останній місяць літа

08:33

Мир в інтересах РФ: у Time розкрили, що загрожує Україні в разі президентства Трампа

08:10

Не варто недооцінювати ворога: що відбувається на фронтіПогляд

07:35

ЗСУ можуть потрапити в оточення: у DeepState розповіли про складну ситуацію на Донбасі

06:38

У Харкові пролунали вибухи: РФ обстріляла місто ракетами С-300, є загиблийФото

06:10

Дві головні пробеми для Трампа у заміні Байдена на ГаррісПогляд

05:55

Гороскоп на завтра 25 липня: Терезам - різкі перепади, Стрільцям - довгоочікуваний день

05:30

Як правильно поливати рослини: головне правило, яке збереже урожай

Реклама
04:45

"Путіну вдалося вивести новий тип людини": чим загрожує Україні зупинка війниВідео

03:30

Знайти червону ложку на фото за 6 секунд зможе лише геній: загадка на уважність

02:30

Співак-жиголо Прохор Шаляпін публічно образив Лайму Вайкуле

02:11

Україна продає світло за кордон чи ні: у ДТЕК відповіли на найбільш спірне запитання

02:00

"Через святковий спосіб життя": відомий продюсер висловився про повернення втікача Винника в Україну

01:30

Чому Гарріс замінить Байдена на виборах: з'явилася несподівана версія

00:15

Вінницька назвала росіян, які проявили людяність під час війни

00:14

Військовий збір 5%: скільки українці віддаватимуть на армію з власного гаманця

23 липня, вівторок
23:55

У чому різниця між родзинками та сушеним виноградом: відповідь вас здивуєВідео

23:26

Потрібна рідкісна навичка: Кейт і Вільям відкрили цікаву вакансію

23:04

Вибори в США: Гарріс раптово вирвалась у президентській гонці

23:01

Репяхова зізналася, чому Павлік не підтримує її ідею про другу дитину

22:37

Світла буде більше: в Україні зменшили обсяги відключень електроенергії до кінця доби

22:27

Хто більше вигідний Росії - Гарріс чи Трамп: експерт дав однозначну відповідь

22:11

Росіяни звели велику базу за 200 км від фронту: ЗМІ показали кадри обʼєкта

22:03

Україна - Ірак, історичний матч для нас на Олімпіаді 2024

22:03

Що обов'язково має бути у раціоні кішки: яка небезпека від корму

21:41

MamaRika вперше розповіла, чому ледь не розлучилася з чоловіком

21:38

Путін буде "дуже небезпечним": британський генерал назвав рік початку війни РФ з НАТО

20:49

Генштаб підтвердив ураження порому в порту "Кавказ": які наслідки

Реклама
20:19

"Нам потрібно більше ППО": Єрмак вперше поговорив з помічником Камали Харріс

19:55

Ідеальний овочевий салат "Асорті": будете всю зиму радіти - швидкий рецептВідео

19:46

Байден озвався на тлі "жовтих" чуток про свою "смерть": готує виступ

19:39

Не витримала критики після замаху на Трампа: глава Секретної служби йде у відставку

19:34

В Україні оголосили штормове попередження: де влуплять грозові дощі, град та шквали

19:27

Мати Анастасії Заворотнюк покинула будинок Петра Чернишова - що сталося

19:10

План Джонсона для Трампа: що потрібно зрозуміти УкраїніПогляд

19:07

Обсяги вимкнень будуть мінімальними: графік відключення світла на 24 липня

18:41

Покарали вищі сили: путініст Філіп Кіркоров потрапив в епіцентр урагану

18:29

У Резерв+ з'явилася спеціальна позначка: в Міноборони пояснили, хто її отримав

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти