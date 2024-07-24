УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ може готувати наступ на Запоріжжя: полковник ЗСУ розкрив неочікуваний сценарій

Юлія Закрепа
24 липня 2024, 18:58
53
Роман Світан наголосив, що загроза таких рейдових атак більш ймовірна на Херсонському напрямку.
РФ може готувати наступ на Запоріжжя: полковник ЗСУ розкрив неочікуваний сценарій
Росія може розпочати наступ на Запоріжжя / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що російські окупанти не припиняють штурмувати українські території, щоб просунутись далі. Стало відомо, що на Запорізькому напрямку країна-агресорка Росія збішує кількість особового складу.

Експерт заявив, що військові угрупування противника збільшуються на Запорізькому та Херсонському напрямках. На його думку, це можна пояснити тим, що окупанти відбудували автомобільну та залізничну дороги, передає 24 канал.

Роман Світан зазначив, що таке збільшення військ на Запорізькому напрямку не дасть противнику можливості створити серйозні наступальні групи. Така активність спрямована на безпеку тієї території, яку окупантам вдалось захопити.

відео дня

"Це не вказує на те, що будуть великі наступальні операції росіян, однак вони можуть проводити дрібні операції, зокрема форсування Дніпра диверсійно-розвідувальними групами. Такі провокації можуть бути найближчим часом, адже їм треба розтягнути фронт", - сказав військовий експерт.

Він зазначив, що загроза таких рейдових атак більш ймовірна не на Запорізькому, а на Херсонському напрямку.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - наступ Росії

Нагадаємо, що РФ зібрала 90 тисяч солдатів на Запоріжжі. Окупанти не мають змоги проводити активні штурмові наступальні дії на кількох напрямках одночасно, розповів Дмитро Лиховій. За даними української розвідки, суттєвих змін, які могли б вплинути на характер бойових дій, не спостерігається.

Західні аналітики заявили про збільшення війська на Харківщині. Окупаційна російська армія атакувала поблизу Глибокого та у Вовчанську, а ЗСУ контратакували біля Глибокого. Також окупанти намагаються перешкодити українським силам перетнути Трав'янське водосховище.

Олег Жданов розкрив серйозний сценарій наступу РФ. Військовий експерт вважає, що з огляду на характер і ментальність дій російських окупаційних військ, Путіну дуже хочеться дістати Харків і змусити мільйонне місто евакуюватися.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ лінія фронту новини України Роман Світан
Реклама

Головне за день

З'явилась "свіжа" десантура РФ із сильною зброєю: що відбувається на Донеччині

З'явилась "свіжа" десантура РФ із сильною зброєю: що відбувається на Донеччині

19:54 Україна
Штормовий вітер, град та грози: які регіони заливатимуть дощі

Штормовий вітер, град та грози: які регіони заливатимуть дощі

19:25 Синоптик
"Не цар поганий": що здатне вивести росіян на протести проти Путіна

"Не цар поганий": що здатне вивести росіян на протести проти Путіна

19:00 Погляди
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 25 липня: Терезам - різкі перепади, Стрільцям - довгоочікуваний день 9090

Гороскоп на завтра 25 липня: Терезам - різкі перепади, Стрільцям - довгоочікуваний день

Рішення щодо Волині: в Польщі поставили неочікувану умову вступу України до ЄС 4695

Рішення щодо Волині: в Польщі поставили неочікувану умову вступу України до ЄС

Знайти червону ложку на фото за 6 секунд зможе лише геній: загадка на уважність 2998

Знайти червону ложку на фото за 6 секунд зможе лише геній: загадка на уважність

Вона несамовита : путініст Пригожин закликав відправити відому співачку на лікування від залежності 1629

"Вона несамовита": путініст Пригожин закликав відправити відому співачку на лікування від залежності

Останні новини

19:54

З'явилась "свіжа" десантура РФ із сильною зброєю: що відбувається на Донеччині

19:52

Росія може ускладнити Україні удари по Кримському мосту: що сталося

19:50

І не посперечаєшся: у Мережі з'явився список найкрасивіших акторок усіх часів

19:43

Як можна відіпрати білі кросівки: простий, але дуже ефективний спосібВідео

19:25

Штормовий вітер, град та грози: які регіони заливатимуть дощі

Путін без танків і у пошуках "миру": якою буде війна у 2025 роціПутін без танків і у пошуках "миру": якою буде війна у 2025 році
19:14

Київ накрило критично забруднене повітря: може впливати на самопочуття

19:00

"Не цар поганий": що здатне вивести росіян на протести проти ПутінаПогляд

18:58

РФ може готувати наступ на Запоріжжя: полковник ЗСУ розкрив неочікуваний сценарій

18:33

Углава закликає зняти гриф держтаємниці зі справи про витік даних з НАБУ

Реклама
18:11

Ще більше 155 мм снарядів: Чехія анонсувала другу хвилю закупівлі БК для ЗСУ

18:07

Церковне свято 25 липня: що заборонено робити на Успіння праведної Анни

18:05

Чоловіки за кордоном знову зможуть отримати паспорти, але є умова: всі подробиці

17:22

Горить будинок, є постраждалі: РФ вдарила по центру Харкова

17:20

Що означає потужність 5 квт генератора: які прилади можна підключитиВідео

17:13

Десерт, що поверне в дитинство: як приготувати домашню халву дуже швидко і простоВідео

17:00

У 13 областях України ввели жорсткіші обмеження світла: оновлені графіки відключень

16:59

Скасування відключень світла: енергетики розповіли про покращення ситуації

16:54

Закатували до смерті: РФ повертає тіла українських військових без органівФото

16:53

Словаччина "вибухнула" погрозами у бік України через нафту РФ: "Дуже ризикують"

16:51

Зірка "Беверлі гіллз" розповіла про останню розмову з покійною Шеннен Доерті

Реклама
16:26

"Треба терміново щось робити​": Шольц розставив крапки над "і" у питанні ударів по РФ

15:48

Росія після першого обстрілу атакувала Харків повторно і знову бʼє по місту

15:30

Чому у спеку кондиціонер не охолоджує: що потрібно робити, щоб його полагодитиВідео

15:28

Втрати на складах під Воронежем вражаючі: розвідка Британії розкрила деталі удару ЗСУ

15:19

В Мінцифри назвали категорії громадян, яким ВЛК проходити не потрібно

15:19

Залізний генерал із душею романтика: Залужний привітав дружину з Днем народження

14:48

Місячний календар на серпень 2024: сприятливі та несприятливі дні місяця

14:34

"Це обов'язкова умова": Трамп зробив гучну заяву про дебати з Гарріс

14:05

"Важко, немає сили": Саліванчук показала посинілу руку після сильної травми

13:35

Як прибрати жирні плями з одягу: лайфхак з TikTok збереже ваші нерви

13:25

Скільки заробляє принц Вільям: розкрито величезну цифру

13:21

Іменини в серпні: хто відзначає День ангела за новим календарем

13:12

Христина Соловій уперше відверто зізналася, чи був у неї роман із Вакарчуком

13:08

Україну накриють дощі та грози: у яких областях чекати на опади

12:43

Селін Діон вийде заспівати одну пісню за нечуваний гонорар

12:37

У Харкові був "приліт" по інфраструктурному об’єкту, спалахнула пожежа: що відомо

12:21

Гороскоп Таро на серпень 2024: Козерогам - тріумф, Водоліям - заздрість, Рибам - успіхВідео

12:16

Відключень світла буде менше: до енергосистеми підключено один з атомних блоків

12:00

Що означає "людина вершкового зросту": лише одиниці знають правильну відповідь

11:46

Україна готова вести переговори з Росією: в МЗС заговорили про встановлення миру

Реклама
11:37

"А їй точно 70?": Алла Кудлай шокувала екстремальним луком із блакитним волоссямВідео

11:02

Україна звільнить Крим і знищить Керченський міст - Сирський

10:47

В ЄС заспокоюють США щодо плану виділення 50 мільярдів для України - Bloomberg

10:46

Сергій і Сніжана Бабкіни потрапили в Харкові під обстріл - подробиці

10:23

"Усе було дуже складно": Сирський сказав, чи можна зупинити наступ РФ

10:20

В Україні різко змінили графіки відключення на 24 липня: коли не буде світла

10:18

"Вона несамовита": путініст Пригожин закликав відправити відому співачку на лікування від залежності

09:54

У Москві підірвали в авто високопоставленого військового чиновника РФ: деталіФото

09:50

Популярний український музикант уперше розповів, чим займається на службі в ЗСУ

09:26

Брови вищипали: зрадниця Лорак показала доньку, яка ошелешила всіх своєю зовнішністю

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти