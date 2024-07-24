РФ може готувати наступ на Запоріжжя: полковник ЗСУ розкрив неочікуваний сценарій

Роман Світан наголосив, що загроза таких рейдових атак більш ймовірна на Херсонському напрямку.

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Росія може розпочати наступ на Запоріжжя / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що російські окупанти не припиняють штурмувати українські території, щоб просунутись далі. Стало відомо, що на Запорізькому напрямку країна-агресорка Росія збішує кількість особового складу.

Експерт заявив, що військові угрупування противника збільшуються на Запорізькому та Херсонському напрямках. На його думку, це можна пояснити тим, що окупанти відбудували автомобільну та залізничну дороги, передає 24 канал.

Роман Світан зазначив, що таке збільшення військ на Запорізькому напрямку не дасть противнику можливості створити серйозні наступальні групи. Така активність спрямована на безпеку тієї території, яку окупантам вдалось захопити.

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"Це не вказує на те, що будуть великі наступальні операції росіян, однак вони можуть проводити дрібні операції, зокрема форсування Дніпра диверсійно-розвідувальними групами. Такі провокації можуть бути найближчим часом, адже їм треба розтягнути фронт", - сказав військовий експерт.

Він зазначив, що загроза таких рейдових атак більш ймовірна не на Запорізькому, а на Херсонському напрямку.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - наступ Росії

Нагадаємо, що РФ зібрала 90 тисяч солдатів на Запоріжжі. Окупанти не мають змоги проводити активні штурмові наступальні дії на кількох напрямках одночасно, розповів Дмитро Лиховій. За даними української розвідки, суттєвих змін, які могли б вплинути на характер бойових дій, не спостерігається.

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