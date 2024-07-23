РФ зібрала 90 тисяч солдатів на Запоріжжі: в ЗСУ розповіли, чи є загроза наступу

Окупанти не мають змоги проводити активні штурмові наступальні дії на кількох напрямках одночасно, розповів Дмитро Лиховій.

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Російські війська накопичують сили на Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: 46 окрема десантно-штурмова бригада, 115 окрема механізована бригада ЗСУ

Російські окупаційні війська поповнюють свій особовий склад у Запорізькій області. Проте ознак формування наступального угрупування ворога немає. Про це заявив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Якщо взяти чисельність особового складу противника, наприклад, в самій Запорізькій області, то росіян тут досить багато, майже 90 тисяч. І спостерігається приріст цієї кількості – десь за останні три тижні додалось ще дві тисячі", - розповів речник.

Лиховій підкреслив, що за даними української розвідки, суттєвих змін, які могли б вплинути на характер бойових дій, не спостерігається. Також не виявлено ознак формування наступального угруповання росіян.

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"Тобто, тієї кількості ворога, яка присутня в Запорізькій та Херсонській областях, не вистачає для ведення результативних наступальних дій кудись далі, ніж ті рубежі, де ворог зараз стоїть", - зазначив Лиховій.

За його словами, наразі характер бойових дій в операційній зоні ОСУВ "Таврія" залишається позиційним протистоянням, оскільки окупанти не можуть проводити активні штурмові наступальні дії на кількох напрямках одночасно.

Крім цього, Лиховій підкреслив, що дуже результативно працюють українські ракетні війська та артилерія. За позавчорашню добу, 21 липня, в Запорізькій області Сили оборони знищили два зенітні ракетні комплекси у районі населених пунктів Українка та Зразкове – "Тор", ЗРК "Бук-М1".

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Нагадаємо, окупанти найближчим часом зосередять атакуючі зусилля на півдні Запорізької області з метою захоплення нових територій, заявив колишній речник Генштабу та військовий експерт Владислав Селезньов. Він зазначив, що до Маріуполя прибувають військові кораблі РФ з особовим складом та технікою.

Також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські війська накопичують резерви для початку нової хвилі наступу на Запорізьку область.

Як повідомляв Главред, Лиховій прокоментував ситуацію навколо боїв за село Кринки Херсонської області. За його словами, українські захисники залишилися на Лівобережжі після виходу з Кринок, а ситуація там не така критична, як її інтерпретують деякі медіа та блогери.

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