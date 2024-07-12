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Допомоги Заходу буде недостатньо для початку контрнаступу ЗСУ у 2024 році - NYT

Анна Ярославська
12 липня 2024, 12:00
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Поставки ракет, бойових машин, боєприпасів і засобів ППО зі США та європейських країн на лінію фронту займуть тижні, якщо не місяці.
Допомоги Заходу буде недостатньо для початку контрнаступу ЗСУ у 2024 році - NYT
Контрнаступ ЗСУ навряд чи можливий у 2024 році - NYT / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Попри мільярди доларів у вигляді додаткової зброї та допомоги у сфері безпеки, про які НАТО оголосило цього тижня, Україна не буде готова почати контрнаступ або відвоювати у Росії великі ділянки території до наступного року. Про це пише американське видання The New York Times.

Зазначається, що постачання ракет, бойових машин, боєприпасів і засобів ППО зі США та європейських країн на лінію фронту займе тижні, якщо не місяці. Крім того, деяке озброєння ще не закуплено і не вироблено.

"За останні два роки війна виснажила запаси озброєнь союзників по НАТО і продемонструвала, наскільки повільно уряди і комерційні виробники нарощують виробництво зброї", - пише видання.

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Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що винищувачі F-16 будуть доставлені в Україну цього літа. Але навіть тоді вони можуть використовуватися переважно в оборонних цілях, оскільки питання використання літаків у повітряному просторі РФ досі обговорюється.

Більшість обіцянок Україні на саміті НАТО були описані як довгострокові зобов'язання щодо забезпечення безпеки країни упродовж наступного десятиліття. Вони включають новий координаційний центр НАТО з озброєнь і навчання, що базується в Німеччині, і військову допомогу в розмірі 43 мільярдів доларів від держав альянсу в 2025 році.

Високопоставлений представник НАТО заявив, що ця підтримка дасть змогу Україні наступного року дати відсіч Росії, тоді як Україна чекає на прибуття більшої кількості західної зброї та перекидає на фронт більше своїх військ.

Окремо високопоставлений представник міністерства оборони США заявив, що українці продовжуватимуть оборонятися протягом наступних шести місяців, що не дасть їм змоги отримати значних переваг на полі бою.

При цьому американські чиновники та аналітики кажуть, що ситуація на фронті суттєво змінилася за останні кілька тижнів, оскільки близько 61 мільярда доларів допомоги, схваленої Конгресом у травні, починають зміцнювати українську оборону.

Зокрема, Україна сповільнила територіальне просування Росії в Донецькій області та зупинила російський контрнаступ біля Харкова.

Військова допомога Україні - останні новини

США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його загальна вартість становить 225 мільйонів доларів.

Нідерланди оголосили про виділення додаткового пакета військової допомоги для України на 300 мільйонів євро, які підуть на закупівлю боєприпасів для літаків типу F-16, що їх незабаром отримає Україна.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів.

Керівники США, Нідерландів, Німеччини, Італії та Румунії зобов'язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Загалом партнери пообіцяли виділити понад один мільярд доларів на підтримку ППО України, нові системи ППО та "сотні додаткових перехоплювачів упродовж наступного року".

Уряд Австралії має намір надати Україні ще $250 мільйонів військової підтримки - це найбільша допомога від цієї країни з моменту вторгнення Росії в Україну.

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