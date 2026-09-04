Коли Віткофф і Кушнер приїдуть на переговори з Путіним і Зеленським - нові деталі

Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним та Зеленським.

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Віткофф і Кушнер їдуть до Путіна та Зеленського - деталі візиту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези:

Посланці Трампа проведуть переговори в Москві та Києві

Україна сумнівається у готовності Путіна до дипломатії

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер цими вихідними відвідають Москву та Київ, де проведуть переговори щодо припинення війни в Україні. Про це повідомило видання Axios із посиланням на американських та українських чиновників знайомих з цим питанням.

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Поїздка передбачає два ключові етапи. У суботу Віткофф і Кушнер мають зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі, а в неділю провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Це буде перший візит Віткоффа та Кушнера до Києва з моменту повернення президента Трампа на посаду", - йдеться у матеріалі.

За даними видання, можливість поїздки до Києва американська та українська сторони обговорювали протягом кількох місяців.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Остаточне рішення щодо візиту ухвалили лише після кількох змін у планах. Останніми днями поїздку кілька разів скасовували та відновлювали через різні обставини, повідомили чиновники.

Контакти Вашингтона з Москвою та Києвом останніми місяцями не принесли помітного результату. Переговорний процес за посередництва адміністрації Трампа був призупинений у середині лютого після початку війни в Ірані, хоча Віткофф і Кушнер продовжували окремі контакти з російськими та українськими представниками.

Окремий дипломатичний канал напередодні використовував директор ЦРУ Джон Реткліфф. Близько десяти днів тому він відвідав Москву та зустрівся з керівниками російських розвідувальних і безпекових структур.

Метою цих контактів було з'ясувати, чи готові російські силовики переконати Путіна перейти до дипломатичного врегулювання. Водночас у Києві оцінюють перспективи такого кроку значно стриманіше.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Українська сторона вважає, що Москва може використати переговори не для припинення бойових дій, а для підготовки до нового етапу війни. За словами українських посадовців, розвідка має дані про плани Путіна щодо масштабної ескалації.

На тлі дипломатичних контактів Росія посилила ракетні та безпілотні атаки по українських містах, зокрема по Києву.

Ще одним фактором напруженості залишається позиція Кремля щодо переговорного формату. Путін, за даними Axios, відкинув кілька пропозицій адміністрації Трампа провести тристоронню зустріч за участю президентів США, України та Росії.

Який план Кремля

Кремль заявляє про нібито готовність до миру з Україною, але водночас продовжує висувати вимоги, які фактично означають капітуляцію Києва. Москва також використовує суперечливі заяви про переговори, щоб приховати свої справжні цілі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на різкі розбіжності у заявах Володимира Путіна щодо можливості переговорів. 3 вересня на Східному економічному форумі російський диктатор заявив про шанс на конструктивний діалог між Москвою та Києвом.

За його словами, саме Росія та Україна зрештою мають вирішити питання завершення війни. Водночас Путін заявив, що США та Китай лише підтримують переговорний процес, але не повинні його очолювати.

Втім, ще 1 вересня глава Кремля стверджував протилежне. Тоді він заявив, що Росія нібито не може вести прямий діалог з Україною, яку Москва продовжує називати "терористичною організацією". При цьому Путін наголошував на вирішальній ролі Сполучених Штатів у переговорах.

Схожу позицію продемонстрував глава МЗС РФ Сергій Лавров. Він повторив вимоги Москви, які, за оцінкою ISW, фактично зводяться до повної капітуляції України, хоча Кремль паралельно намагається демонструвати готовність до дипломатичного процесу.

"Путін та високопосадовці Кремля навмисно використовують суперечливі формулювання, щоб приховати справжню природу небажання Москви брати участь у добросовісних переговорах, намагаючись зобразити себе як охочого переговірника. Однак одночасно РФ дотримується своїх максималістських вимог щодо капітуляції України", - наголосили в ISW.

Війна Росії проти України - що відомо про хід мирних переговорів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер готували поїздку до Москви для переговорів про припинення війни. Головна мета візиту - донести позицію президента США щодо припинення бойових дій і обговорити замороження лінії фронту.

Джерела ЗМІ повідомили, що візит до України нібито було відкладено, але не скасовано. За даними джерел, поїздку Віткоффа та Кушнера перенесли через посилення обстрілів у Києві.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про можливу активізацію мирного процесу найближчим часом. За його словами, зараз формуються умови для нової динаміки в мирних зусиллях і повернення до активної політико-дипломатичної фази. Сибіга також нагадав, що контакти з американською переговорною групою тривають на регулярній основі і закликав стежити за новинами.

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Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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