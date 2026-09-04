Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Коли Віткофф і Кушнер приїдуть на переговори з Путіним і Зеленським - нові деталі

Юрій Берендій
4 вересня 2026, 18:23
google news Підпишіться
на нас в Google
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Путіним та Зеленським.

Коли Віткофф і Кушнер приїдуть на переговори з Путіним і Зеленським - нові деталі
Віткофф і Кушнер їдуть до Путіна та Зеленського - деталі візиту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Посланці Трампа проведуть переговори в Москві та Києві
  • Україна сумнівається у готовності Путіна до дипломатії

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер цими вихідними відвідають Москву та Київ, де проведуть переговори щодо припинення війни в Україні. Про це повідомило видання Axios із посиланням на американських та українських чиновників знайомих з цим питанням.

відео дня

Поїздка передбачає два ключові етапи. У суботу Віткофф і Кушнер мають зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі, а в неділю провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Це буде перший візит Віткоффа та Кушнера до Києва з моменту повернення президента Трампа на посаду", - йдеться у матеріалі.

За даними видання, можливість поїздки до Києва американська та українська сторони обговорювали протягом кількох місяців.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Остаточне рішення щодо візиту ухвалили лише після кількох змін у планах. Останніми днями поїздку кілька разів скасовували та відновлювали через різні обставини, повідомили чиновники.

Контакти Вашингтона з Москвою та Києвом останніми місяцями не принесли помітного результату. Переговорний процес за посередництва адміністрації Трампа був призупинений у середині лютого після початку війни в Ірані, хоча Віткофф і Кушнер продовжували окремі контакти з російськими та українськими представниками.

Окремий дипломатичний канал напередодні використовував директор ЦРУ Джон Реткліфф. Близько десяти днів тому він відвідав Москву та зустрівся з керівниками російських розвідувальних і безпекових структур.

Метою цих контактів було з'ясувати, чи готові російські силовики переконати Путіна перейти до дипломатичного врегулювання. Водночас у Києві оцінюють перспективи такого кроку значно стриманіше.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Українська сторона вважає, що Москва може використати переговори не для припинення бойових дій, а для підготовки до нового етапу війни. За словами українських посадовців, розвідка має дані про плани Путіна щодо масштабної ескалації.

На тлі дипломатичних контактів Росія посилила ракетні та безпілотні атаки по українських містах, зокрема по Києву.

Ще одним фактором напруженості залишається позиція Кремля щодо переговорного формату. Путін, за даними Axios, відкинув кілька пропозицій адміністрації Трампа провести тристоронню зустріч за участю президентів США, України та Росії.

Який план Кремля

Кремль заявляє про нібито готовність до миру з Україною, але водночас продовжує висувати вимоги, які фактично означають капітуляцію Києва. Москва також використовує суперечливі заяви про переговори, щоб приховати свої справжні цілі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на різкі розбіжності у заявах Володимира Путіна щодо можливості переговорів. 3 вересня на Східному економічному форумі російський диктатор заявив про шанс на конструктивний діалог між Москвою та Києвом.

За його словами, саме Росія та Україна зрештою мають вирішити питання завершення війни. Водночас Путін заявив, що США та Китай лише підтримують переговорний процес, але не повинні його очолювати.

Втім, ще 1 вересня глава Кремля стверджував протилежне. Тоді він заявив, що Росія нібито не може вести прямий діалог з Україною, яку Москва продовжує називати "терористичною організацією". При цьому Путін наголошував на вирішальній ролі Сполучених Штатів у переговорах.

Схожу позицію продемонстрував глава МЗС РФ Сергій Лавров. Він повторив вимоги Москви, які, за оцінкою ISW, фактично зводяться до повної капітуляції України, хоча Кремль паралельно намагається демонструвати готовність до дипломатичного процесу.

"Путін та високопосадовці Кремля навмисно використовують суперечливі формулювання, щоб приховати справжню природу небажання Москви брати участь у добросовісних переговорах, намагаючись зобразити себе як охочого переговірника. Однак одночасно РФ дотримується своїх максималістських вимог щодо капітуляції України", - наголосили в ISW.

Війна Росії проти України - що відомо про хід мирних переговорів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер готували поїздку до Москви для переговорів про припинення війни. Головна мета візиту - донести позицію президента США щодо припинення бойових дій і обговорити замороження лінії фронту.

Джерела ЗМІ повідомили, що візит до України нібито було відкладено, але не скасовано. За даними джерел, поїздку Віткоффа та Кушнера перенесли через посилення обстрілів у Києві.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про можливу активізацію мирного процесу найближчим часом. За його словами, зараз формуються умови для нової динаміки в мирних зусиллях і повернення до активної політико-дипломатичної фази. Сибіга також нагадав, що контакти з американською переговорною групою тривають на регулярній основі і закликав стежити за новинами.

Читайте також:

Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін мирне врегулювання новини України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Шахед" навели з землі: "Флеш" розкрив нові деталі удару по будівлі СБУ в Києві

"Шахед" навели з землі: "Флеш" розкрив нові деталі удару по будівлі СБУ в Києві

18:39Війна
Коли Віткофф і Кушнер приїдуть на переговори з Путіним і Зеленським - нові деталі

Коли Віткофф і Кушнер приїдуть на переговори з Путіним і Зеленським - нові деталі

18:23Світ
Українську делегацію кликали до Москви на переговори з Путіним: NYT розкрив деталі

Українську делегацію кликали до Москви на переговори з Путіним: NYT розкрив деталі

17:33Світ
Реклама

Популярне

Більше
Спека до +34 зміниться негодою: коли Україну накриють дощі та грози

Спека до +34 зміниться негодою: коли Україну накриють дощі та грози

Пісню 1987 року визнали однією з найкращих рок-композицій про кохання

Пісню 1987 року визнали однією з найкращих рок-композицій про кохання

Багатство вже на порозі: три знаки зодіаку приваблять грошовий успіх

Багатство вже на порозі: три знаки зодіаку приваблять грошовий успіх

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці інопланетянина та троглодита

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці інопланетянина та троглодита

Жирний наліт на шафках зникне миттєво: допоможе простий продукт із кухні

Жирний наліт на шафках зникне миттєво: допоможе простий продукт із кухні

Останні новини

20:00

Проти тривоги та кошмарів: які 3 рослини варто покласти під подушку

19:58

Про кору і тріски можна забути: 8 рослин для ідеальної живої мульчіВідео

19:42

Ініціатива "Чисте небо" долучилася до професійного діалогу щодо посилення боротьби з піратством в Україні

19:41

Гризуни покинуть ділянку без пасток і отрути: які 3 рослини радять посадити експерти

19:40

Перець почне червоніти на очах: що терміново зробити з кущами у вересніВідео

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
19:21

Життя зміниться на краще: 3 знаки, на яких чекає успіх з 7 вересня

19:10

Війну дронів треба перенести до Росії: Коваленко розповів, як зупинити террорПогляд

18:59

РФ готує 4 масовані атаки у вересні: ЗМІ дізналися, куди й чим вдарить ворог

18:56

Як захистити запаси круп від молі: спеції та трюки для тривалого зберігання

Реклама
18:39

"Шахед" навели з землі: "Флеш" розкрив нові деталі удару по будівлі СБУ в Києві

18:39

Рекордний урожай щороку: найпростіші у вирощуванні фруктові дереваВідео

18:29

Вапняний наліт і бруд в унітазі зникнуть за 15 хвилин: дві ложки чого слід засипати

18:23

Коли Віткофф і Кушнер приїдуть на переговори з Путіним і Зеленським - нові деталі

18:10

Навіщо зволожувати папір для випікання: секрети досвідчених кухарів

18:01

Пономарьов уперше з'явився на публіці з молодою обраницею — як вона виглядає

17:42

Тільки не в смітник: для чого хитрі господині кладуть винні пробки у вазониВідео

17:36

Головний оберіг осені: яку рослину треба занести в дім у вересні

17:33

Українську делегацію кликали до Москви на переговори з Путіним: NYT розкрив деталі

17:26

Три знаки зодіаку виявляться серед головних щасливчиків тижня - хто вони

17:23

"Шлях довжиною в три роки": син Віктора Павліка заговорив попри діагнозВідео

Реклама
16:55

Другий раз у 27 років: відома українська блогерка повідомила про розлучення

16:31

"Вийшла заміж": таємне весілля Lida Lee та Даніеля Салема розсекретили в мережі

16:28

Коли почнеться режим припинення вогню у війні з Росією - Буданов зробив заяву

16:23

Новий виклик для України: "Флеш" розповів, як РФ навчилася протидіяти Starlink

16:20

Росія вдарила дроном по будівлі СБУ в центрі Києва, є поранені: що відомо

16:10

Мінус один: помер пропагандист "Росії 24", близький друг Соловйова

16:02

Чому 5 вересня не можна ходити у старому вбранні: яке церковне свято

16:01

Долар та євро різко обвалилися: новий курс валют на 7 вересня

15:40

"Немає сумнівів": коли Росія припинить терор Києва дронами, названо терміни

15:40

Як правильно носити широкі джинси: стилістка назвала 4 важливі умовиВідео

15:05

Юлія Саніна публічно звернулася до свого чоловіка, який виїхав з України

14:49

Гороскоп на завтра, 5 вересня: Ракам - здивування, Левам - стрес

14:17

Аліну Гросу запідозрили у другій вагітності - співачка зробила зізнання

14:10

Одна звичка на парковці "вбиває" колеса авто: що не варто робити водіямВідео

13:56

"Чуваки, всьо чотко!": "Брати Гадюкіни" повертаються на велику сцену

13:21

Скандал дійшов до президента: петиція щодо Потапа набрала 25 тисяч підписів

13:17

Віткофф і Кушнер бояться їхати до Києва, візит опинився під питанням - ЗМІ

12:49

Пісню 1987 року визнали однією з найкращих рок-композицій про коханняВідео

12:38

Як позбутися ос на ділянці: розкрито головний секрет виноградарівВідео

12:29

Новий стрибок цін на пальне: на скільки можуть подорожчати бензин і дизель

Реклама
12:23

"Караоке на майдані" переносить зйомки: нова зустріч із глядачами відбудеться 12 вересня в Житомирі

12:03

Китайський гороскоп на завтра, 5 вересня: Козлам — зайнятість, Тиграм — чуйність

11:59

Росія завдала удару по Жулянах, дрон влучив у літак у Києві: що відомо

11:55

На базі "Дії" запустять додаток з інформацією про ракети та БПЛА — Корецький

11:42

Путін заговорив про мир, але висунув ультиматум: що задумали у Кремлі

11:29

На Одещині співробітник ТЦК збив автомобілем 2-річну дитину та втік

11:04

Україна блокує небо над Росією: скільки авіакомпаній уже скоротили рейси

10:55

Спека до +34 зміниться негодою: коли Україну накриють дощі та грози

10:53

"Плачу, як скажена": Анна Саліванчук у сльозах розповіла про проблемиВідео

10:09

Тарілки знову будуть як нові: один засіб прибере навіть старі подряпиниВідео

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини Рівного
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти