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Українську делегацію кликали до Москви на переговори з Путіним: NYT розкрив деталі

Дар'я Пшеничник
4 вересня 2026, 17:33
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Поїздка так і не відбулася, а сам переговорний процес незабаром зайшов у глухий кут.

Українську делегацію кликали до Москви на переговори з Путіним: NYT розкрив деталі
Українській делегації пропонували полетіти до Москви на зустріч з Путіним / Колаж: Главред, фото: ОП, t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Коротко:

відео дня
  • РФ пропонувала українцям продовжити переговори в Москві
  • Делегацію на лютневому раунді в Женеві очолював Буданов
  • У Росії його розшукують за звинуваченням у тероризмі

Росія запропонувала українській делегації перенести мирні переговори до Москви, обіцяючи як бонус потенційну зустріч із Володимиром Путіним. Пропозиція надійшла після того, як черговий раунд переговорів завершився раніше цього року, а зворотним боком такої поїздки був можливий арешт членів делегації або "щось гірше", повідомляє The New York Time.

Українську делегацію на лютневому раунді в Женеві очолював Кирило Буданов. Для нього ця пропозиція стала особливо складним вибором: у РФ його оголосили в розшук за звинуваченням у тероризмі, висунутим ще в період, коли він керував військовою розвідкою України.

Попри персональні ризики, Буданов послідовніше за інших представників українського керівництва публічно наполягав на тому, що для досягнення миру за столом переговорів припустимі будь-які, навіть неочікувані рішення.

"Я готовий на будь-який крок, який завершить війну", - заявив Буданов, застерігши, що умови мають бути прийнятними для України.

Про саму пропозицію Кремля раніше не повідомлялося - її розкрив сам голова делегації. Візит до Москви так і не був реалізований, а переговорний процес незабаром після цього втратив динаміку й зайшов у глухий кут, зазначає видання.

Коли можуть поновитися переговори

Переговори між Україною та Росією можуть поновитися вже у вересні. Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив виданню "Новости.LIVE", що Київ розраховує "оживити" переговорний трек, який зараз перебуває на паузі.

За його словами, найближчим часом можуть відбутися нові події, пов’язані з дипломатичним процесом. Буданов не виключив проведення зустрічі української та російської делегацій.

"Ми його (переговорний трек - Главред), дай Боже, трохи пожвавимо. Усі побачили через кілька днів приїзд цієї шанованої людини. Далі ще будуть події", - зазначив Буданов.

Водночас, за словами глави ОП, у новому раунді переговорів має бути присутня американська сторона. Таким чином, потенційний формат передбачає участь представників України, Росії та США.

Українську делегацію кликали до Москви на переговори з Путіним: NYT розкрив деталі
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що спецпредставники президента США Дональда Трампа найближчими днями можуть вирушити до Києва та Москви. Українська сторона вже готується до зустрічей із представниками американського президента, а між Києвом і Вашингтоном тривають постійні контакти щодо можливого візиту та його порядку денного.

Також відомо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємної поїздки до Москви запропонував провести тристоронню зустріч американського лідера Дональда Трампа, кремлівського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського для припинення війни.

Крім того, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США. Він поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою, де успіхи Росії незначні й досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари.

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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