Нова загроза для НАТО з Білорусі: Тихановська попередила про плани РФ

Опозиціонерка отримувала дані про нові військові об'єкти на кордонах з Україною та країнами Євросоюзу.

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Тихановська попередила НАТО про загрозу з Білорусі / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Білорусь можуть використати для провокацій проти НАТО

Тихановська заявила про інфраструктуру для "Орєшніка"

Залізницею Білорусі можуть перекидати війська

Країна-агресор Росія може використати територію Білорусі для загострення напруги та провокацій проти країн НАТО. Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в коментарі LRT.

За її словами, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко залишається готовим надати територію та інфраструктуру для можливих російських наступальних чи залякувальних операцій проти Альянсу.

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Вона розповіла, що отримувала дані про будівництво нової військової інфраструктури в Білорусі - як біля кордону з Україною, так і вздовж кордонів із країнами Євросоюзу.

"Ми маємо бути дуже обережними - ми бачимо, що в Білорусі розгорнута інфраструктура для ракет "Орєшнік"; вони погрожують і шантажують ядерною зброєю", - наголосила Тихановська.

Крім того, на її думку, білоруська залізнична мережа може бути використана для перекидання російських військових і озброєння.

"Орєшнік" / Інфографіка: Главред

Росія хоче розхитати ситуацію на території ЄС

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов говорив, що ймовірність спеціальної військової провокації країни-агресора РФ проти НАТО доволі велика.

За його словами, всі теракти та провокації в Європі відбуваються за єдиним планом і задумом Кремля.

"Це потрібно Росії, щоб розхитати ситуацію, створити хаос на території ЄС і розколоти Євросоюз та НАТО. Європейці цього не розуміють і думають, що десь там російські спецслужби проводять якісь диверсійно-розвідувальні дії. Щоразу, коли спецслужби європейських країн починають розслідування чергового теракту, обов’язково знаходять "вуха" Кремля, що стирчать звідти", - зауважив він.

Загроза провокацій РФ в НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що Росія може завдати авіаційних, ракетних чи безпілотних ударів або здійснити обмежене вторгнення до однієї чи кількох країн Балтії, щоб перевірити готовність НАТО застосувати статтю 5 та відповісти відповідно до неї.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не переймається можливістю нападу Росії на країни НАТО та переконаний, що Москва не планує атакувати територію Альянсу.

Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов переконаний, що Кремль не потребує підкріплення північнокорейськими підрозділами для нової агресії проти Заходу. Російському диктатору Володимиру Путіну вистачить рейдового загону, щоб спровокувати кризу всередині НАТО ще до завершення війни в Україні.

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Про персону: Світлана Тихановська Світлана Георгіївна Тихановська (нар. 11 вересня 1982 року, м. Мікашевичі, Білорусь) - білоруська опозиційна політикиня, колишня кандидатка в президенти Білорусі на виборах 2020 року. Стала головною опоненткою Олександра Лукашенка після того, як до виборів не допустили її чоловіка Сергія Тихановського. Після оголошення результатів виборів та початку масових протестів була змушена виїхати з Білорусі. Нині проживає за кордоном і представляє демократичні сили країни на міжнародному рівні як лідерка білоруської опозиції та очільниця Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі. Виступає за демократичні зміни, нові вибори та звільнення політичних в’язнів, а також підтримує Україну у війні проти Росії.

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