"Вийшла заміж": таємне весілля Lida Lee та Даніеля Салема розсекретили в мережі

Чутки про новий етап у стосунках зіркової пари спровокував блогер Богдан Беспалов.

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Lida Lee та Даніель Салем - весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Lida Lee

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У мережі з'явилася резонансна інформація про те, що українська співачка Lida Lee та шоумен, а нині військовослужбовець Даніель Салем не просто перебувають у стосунках, а й офіційно уклали шлюб. Про це повідомив блогер Богдан Беспалов, посилаючись на інсайдерів.

За словами Беспалова, адміністратори його проєкту отримали анонімні докази того, що артисти зіграли таємне весілля. Більше того, зараз пара активно облаштовує спільне життя та готується придбати нерухомість.

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Lida Lee та Даніель Салем / фото: instagram.com, Lida Lee

"А ви в курсі, що Lida Lee вийшла заміж за Салема і вони вже майже купили спільну квартиру? Інформація стовідсоткова. Кошеня (так Беспалов називає своїх інсайдерів - прим. ред.) дійсно показало нам докази. Вони поки що беруть кредит на купівлю житла. Ну що? Lida Lee, Даніель, вітаємо!" - поділився блогер.

Незважаючи на гучні заяви в мережі, самі артисти не поспішають публічно підтверджувати інформацію про весілля та купівлю нерухомості, вважаючи за краще оберігати особисте життя від зайвої уваги.

Lida Lee та Даніель Салем - особисте життя / фото: instagram.com, Lida Lee

Нагадаємо, Lida Lee тривалий час заперечувала романтичні стосунки з Даніелем Салемом. Однак 23 грудня 2025 року співачка офіційно підтвердила їхній роман, випустивши ніжний і зворушливий трек під назвою "Схожі".

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Про персону: Даніель Салем Даніель Салем - український ресторатор, шоумен, телеведучий, актор. Був ведучим проектів "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; брав участь у шоу "Танці з зірками-6" та "Голос країни-10". З початку повномасштабної війни захищає Україну від окупантів. Служив у складі спецпідрозділу авіарозвідки, зараз - у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена" (позивний "Сойєр"). Був поранений і отримав контузію.

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