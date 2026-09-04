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"Це питання виживання": Україна майже вичерпала запаси ракет для Patriot – Politico

Віталій Кірсанов
4 вересня 2026, 09:55
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Ситуація з боєприпасами Patriot для України стає дедалі критичнішою.
Україна майже вичерпала запаси ракет для Patriot
Україна майже вичерпала запаси ракет для Patriot / Колаж: Главред, фото: US Army, ОП

Коротко:

  • Ракети для Patriot практично закінчилися
  • Київ відчуває дефіцит коштів для закупівлі ракет

Україна прагне в найкоротші терміни посилити протиповітряну оборону перед початком нового опалювального сезону. Однак цьому заважають одразу дві серйозні проблеми - обмежені запаси ракет-перехоплювачів та брак коштів для придбання нових боєприпасів. Про це повідомляє Politico.

Київ закликає західних союзників прискорити поставки систем ППО, ракет до них, а також збільшити фінансову підтримку. При цьому переговори, які цього тижня провели представники Євросоюзу та НАТО, поки що не завершилися новими конкретними зобов’язаннями.

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Найбільш напруженою залишається ситуація з боєприпасами для американських комплексів Patriot. Держави, що мають власні запаси ракет PAC-2 і PAC-3, зокрема Греція, Іспанія, Японія та Південна Корея, не готові передавати значні обсяги Україні. Ці країни побоюються послабити власну протиракетну оборону.

Ракети для Patriot практично закінчилися

Ситуація з боєприпасами Patriot для України стає дедалі критичнішою. Як розповів український чиновник, наявні в країни запаси таких ракет практично вичерпані.

Одним з основних каналів поповнення арсеналу залишається натовська програма PURL. У її рамках країни-союзники фінансують закупівлю американського озброєння для України.

Військовий експерт Дмитро Жмайло зазначає, що завдяки PURL українська сторона отримує орієнтовно від 10 до 20 ракет Patriot щомісяця. Однак цих обсягів недостатньо для покриття нинішніх потреб. Лише в липні російські війська випустили по території України 195 ракет.

Додаткову загрозу становлять зміни в російських ударних безпілотниках. Модернізовані реактивні версії "Шахедів" здатні розвивати вищу швидкість і літати на меншій висоті. Через це виявляти та знищувати їх існуючими засобами ППО стає складніше.

Україна паралельно працює над власними засобами перехоплення таких цілей. Наразі проходять випробування чотири прототипи відповідних перехоплювачів. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що українська оборонна промисловість має можливості для створення такого озброєння.

Києву потрібні сотні ракет-перехоплювачів

За словами Володимира Зеленського, для забезпечення необхідного рівня захисту в зимовий період Україні знадобиться близько 300 ракет-перехоплювачів Patriot.

При цьому потреби української ППО значно ширші. Київ розраховує отримати додаткові боєприпаси для різних систем, зокрема AMRAAM, IRIS-T та AIM-9X. Також Україна зацікавлена в комплексах HAWK, які можуть застосовуватися для протидії новим російським реактивним безпілотникам.

Європейські союзники продовжують обговорювати подальше посилення української ППО. Німеччина має намір 8 вересня провести віртуальну зустріч з європейськими партнерами, присвячену подальшій підтримці України. Очікується, що Берлін оголосить про нові поставки ракет для систем IRIS-T.

Франція та Італія, у свою чергу, заявляли про плани передати Україні ракети-перехоплювачі Aster 30 до жовтня.

При цьому переконати Грецію та Іспанію надати Києву додаткові боєприпаси для Patriot поки що не вдалося. Це питання обговорювалося на зустрічі міністрів оборони країн ЄС, однак за її підсумками нових зобов’язань прийнято не було.

Стримана позиція зберігається й у партнерів за межами Європи. Японія поки що не має наміру передавати Україні ракети-перехоплювачі, пояснюючи це необхідністю підтримувати власний рівень обороноздатності на тлі загрози з боку Північної Кореї. Південна Корея також не розглядає постачання такого озброєння Україні як основний напрям своєї допомоги.

Главред

Проблема полягає не лише в ракетах

Київ відчуває дефіцит не тільки самих перехоплювачів, а й коштів для їх закупівлі. Володимир Зеленський раніше попереджав, що цього року Україна може зіткнутися з нестачею близько 23 млрд євро в оборонному бюджеті.

Окремі складнощі пов’язані з фінансуванням програми PURL. Розмір внесків держав-союзників поки що суттєво нижчий за показник, який раніше називав генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

При цьому в Північноатлантичному альянсі продовжують готувати нові пакети військової допомоги Україні. Частина з них може бути оголошена вже найближчими тижнями.

Українська влада вважає посилення протиповітряної оборони одним із головних завдань напередодні настання зими. Найбільші побоювання викликають можливі нові масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру країни.

"Це питання виживання", - заявила депутатка Верховної Ради Соломія Бобровська, говорячи про необхідність подальшого збільшення військової підтримки України.

Поставки ракет для Patriot - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Financial Times повідомила, що запаси ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot значно скоротилися. FT зазначає, що вичерпання запасів союзників призвело до випадків, коли під час російських обстрілів жодна ракета не була перехоплена.

Глава МЗС Андрій Сібіга заявив, що українська сторона активно працює над пошуком ракет для систем Patriot напередодні зими. Міністр зазначив, що триває пошук ракет PAC-2 та PAC-3 і що партнери подають "правильні сигнали". Він назвав мінімально необхідною кількістю не менше 300 перехоплювачів для перезимування.

Політолог Андрій Золотарьов заявив, що отримання дозволу США на виробництво високотехнологічної зброї залежить від зміни позиції президента США. Андрій Золотарьов підкреслив, що отримання ліцензії на Patriot вимагатиме врегулювання зовнішньополітичних умов. Виробництво, за його словами, потребуватиме мільярдів інвестицій і багатьох років роботи.

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Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіаорганізація у сфері політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському Союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
У 2021 році німецька медіакомпанія Axel Springer SE придбала Politico за 1 мільярд доларів США.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проєкт - спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою діяльність на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання - події в Європі та політика ЄС. Воно вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

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